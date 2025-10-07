Lo condenaron por distribuir material de abuso sexual infantil en Valle Medio

Un hombre de 35 años fue condenado a cuatro años de prisión efectiva por la tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, tras un acuerdo alcanzado entre la fiscalía descentralizada de Choele Choel y la defensa penal pública en el marco de un juicio abreviado. El imputado reconoció su culpabilidad ante el Tribunal Colegiado por los hechos ocurridos en 2022.

La investigación se originó a partir de una denuncia realizada por Google a través de la organización National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC). Esta entidad, que posee un convenio con el Ministerio Público Fiscal de Buenos Aires, alertó sobre la actividad del acusado, quien distribuía imágenes y videos relacionados con el abuso infantil a través de redes sociales.

«La práctica fue denunciada por Google a través de la organización National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), quien posee un convenio con el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires y éste a su vez con este Ministerio», explicó la fiscalía durante la audiencia.

La calificación legal por la cual el hombre admitió ser autor es la de “tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, en concurso ideal entre si”, una figura agravada por la afectación de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

La fiscalía presentó como pruebas contundentes los reportes de NCMEC, informes del Cuerpo de Investigación Judicial de Choele Choel y los resultados del allanamiento en la vivienda del imputado. En el operativo se secuestraron numerosos dispositivos electrónicos, incluyendo celulares, tarjetas de memoria, computadoras y pendrives.

Además, se sumaron a la evidencia el informe fotográfico del Gabinete de Criminalística, los informes de extracción forense de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel) y las pericias del Cuerpo de Investigación Forense (CIF), incluyendo una evaluación psicológica.