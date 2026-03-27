Control antidrogas en Isla 132 de Neuquén: multaron a un hombre por tener siete gramos de marihuana

La Policía secuestró marihuana durante un operativo antidrogas en Isla 132 de Neuquén y demoró a un hombre de 35 años por infracción a la ley 23.737. El procedimiento se realizó cerca de las 17 en el sector de food trucks y también derivó en la retención de un vehículo por una infracción de tránsito.

Según informó el gobierno provincial, el despliegue estuvo a cargo del Departamento Antinarcóticos junto con personal de la División Preventiva y Canes. Allí, los perros detectaron droga en un Volkswagen Vento donde viajaba una pareja.

Operativo con canes terminó con droga secuestrada y un auto retenido

Las autoridades indicaron que se encontraron siete gramos de cogollos de cannabis ocultos en el interior del vehículo. A partir de ese hallazgo, la Policía avanzó con la multa al conductor por infracción a la normativa vigente.

En paralelo, inspectores municipales intervinieron en el lugar y constataron que el conductor tenía la licencia vencida. Por esa razón, se dispuso la retención del rodado como parte del procedimiento.

El procedimiento se realizó en el sector de food trucks de la Isla 132.

El operativo se enmarca en una serie de controles que la Policía viene realizando en distintos puntos de Neuquén para combatir el narcomenudeo. En los últimos meses se intensificaron los procedimientos en espacios públicos y barrios de la capital.

Las autoridades indicaron que estas acciones se complementan con medidas como la aplicación Neuquén Te Cuida con herramientas de denuncia anónima. Los operativos incluyen allanamientos y controles preventivos en distintos sectores de la provincia.