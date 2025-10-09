Indemnización millonaria en Roca: cayó al descargar un camión de manzanas y la Justicia escuchó su dolor

La Justicia Civil de Roca condenó a una empresa a pagar una indemnización millonaria a un camionero que sufrió un grave accidente laboral mientras descargaba manzanas en sus instalaciones. El hombre cayó desde más de dos metros de altura al intentar retirar una lona que cubría la carga. Qué dijo el fallo.

El trabajador, que prestaba servicios con su propio camión durante la temporada frutícola en Roca y la región, sufrió lesiones severas y secuelas permanentes. Según la sentencia, la empresa no garantizó las condiciones mínimas de seguridad para realizar tareas en altura.

Un accidente evitable

El hecho ocurrió una mañana de marzo en 2014, durante la descarga de fruta en la planta de una empresa de Roca. Sin contar con medidas de protección ni estructuras adecuadas, el camionero subió al acoplado sujetándose de los cables de acero. Según su testimonio, los empleados de la empresa estaban «apurados» por ingresar la fruta para su procesamiento. En ese momento, uno de ellos desenganchó los cables de acero, provocando que el hombre perdiera el equilibrio y cayera al suelo.

El impacto le provocó heridas graves, fracturas y lesiones que requirieron cirugías. En la demanda, el trabajador aseguró que la empresa no había dispuesto elementos de seguridad ni personal capacitado para asistir en las maniobras de descarga.

Argumentos y decisión judicial

La empresa negó su responsabilidad. Alegó que el camionero había llegado tarde ese día y que el accidente ocurrió por su propia imprudencia al intentar liberar la carga. También sostuvo que no existía una obligación legal de garantizar la seguridad del transportista externo.

Sin embargo, la jueza interviniente consideró acreditado que el accidente ocurrió dentro de las instalaciones de la empresa y que su personal tuvo una intervención directa en el hecho. Destacó que la firma contratante no ofrecía estructuras seguras para el trabajo en altura, y que la acción del empleado que soltó los cables fue determinante en la caída.

Indemnización millonaria

En su fallo, el Juzgado Civil de Roca reconoció al camionero una indemnización total de $16.908.331,68 por daño patrimonial y extrapatrimonial, más intereses. La magistrada valoró que el trabajador tenía 40 años al momento del accidente y que las lesiones afectaron su integridad física, emocional y profesional.

La resolución, que todavía es apelable por tratarse de una primera instancia, señala que las secuelas físicas y estéticas derivadas del hecho le impidieron trabajar durante un largo período y le dificultaron conseguir nuevos contratos. El fallo también equiparó las consecuencias del siniestro a las de un accidente vial, por la magnitud del daño sufrido.