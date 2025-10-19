Anularon una condena en Chubut porque un juez usó IA para dictar sentencia: «Listo para copiar y pegar»

La Justicia de Chubut anuló una condena por robo tras comprobar que el juez había usado ChatGPT para escribir el fallo.

Un hecho inédito sacude al Poder Judicial de Chubut. La Cámara Penal de Esquel decidió anular una condena y el juicio que la precedía luego de comprobar que el juez a cargo había utilizado la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT para redactar parte de la sentencia.

El tribunal no solo dejó sin efecto la resolución, sino que también remitió las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia de la provincia para que investigue la conducta del magistrado, quien podría enfrentar una investigación disciplinaria por violar normas éticas y procesales.

Un fallo «listo para copiar y pegar»

La resolución, dictada esta semana por los jueces Carina Estefanía, Martín Zacchino y Hernán Dal Verme, declaró nula la sentencia del 4 de junio de 2025, firmada por el juez penal Carlos Rogelio Richeri, que había condenado a Raúl Amelio Payalef a dos años y seis meses de prisión por un delito de robo.

Durante la revisión del fallo, los camaristas detectaron una frase que evidenciaba el uso de inteligencia artificial: «Aquí tienes el punto IV reeditado, sin citas y listo para copiar y pegar». Esa expresión formaba parte de una conversación entre el juez y el asistente ChatGPT, y fue incluida accidentalmente en la sentencia.

Según los jueces de la Cámara, este error reveló una “delegación indebida de la función de juzgar” y una falta de control humano obligatorio, vulnerando el principio de Juez Natural y afectando la validez del proceso.

La Justicia habla de «graves consecuencias»

En su dictamen, el tribunal sostuvo que el uso no declarado de herramientas de inteligencia artificial impide «controlar la trazabilidad del razonamiento del juez», lo que equivale a una decisión «dogmática o inmotivada».

«La omisión de dejar constancia del uso de la IA, así como de lo requerido al asistente, impide controlar el proceso lógico y jurídico que llevó a la condena», explicaron los camaristas.

Por ese motivo, ordenaron realizar nuevamente el juicio con otro magistrado y elevar las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia de Chubut, encargado de investigar «el alcance de las graves consecuencias producidas» por el uso incorrecto de la IA en una resolución judicial.

Posible incumplimiento de normas de confidencialidad

Además de la nulidad, los jueces advirtieron que el magistrado podría haber violado el Acuerdo Plenario N° 5435 del Superior Tribunal de Justicia, que establece estrictos recaudos de confidencialidad sobre los datos de las causas.

Al incorporar información procesal —incluyendo nombres de partes, testigos y peritos— en un texto procesado por una herramienta digital no supervisada, el juez habría comprometido la reserva de información sensible.

Los camaristas calificaron el episodio como una «falta ética grave» y un precedente peligroso para la transparencia y la confianza ciudadana en el Poder Judicial.

Un caso sin precedentes en la Justicia argentina

El fallo de la Cámara Penal de Esquel marca un antes y un después en la relación entre la Justicia y la inteligencia artificial. Es la primera vez que se anula una sentencia en Argentina por el uso indebido de ChatGPT en la redacción de un dictamen judicial.

El episodio reabre el debate sobre los límites del uso de herramientas digitales en los procesos judiciales y la obligación de mantener un control humano efectivo en cada decisión. Mientras tanto, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut deberá determinar si el juez Richeri incurrió en una falta disciplinaria y cuáles serán las consecuencias de su accionar.