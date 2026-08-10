Tras la aprobación de la ANAC, Flybondi afronta multas millonarias, cheques rechazados y demandas en el SECLO

Tras la reciente aprobación de su plan de contingencia por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la aerolínea Flybondi mantiene la autorización para comercializar pasajes y operar sus rutas en el país. La medida estatal se dio a conocer luego de que la autoridad aeronáutica verificara el cumplimiento formal de los esquemas de seguridad operacional exigidos, tras la ola de cancelaciones que afectó a más de 120 vuelos entre junio y julio.

Sin embargo, el aval gubernamental no disipó la tensión sobre el funcionamiento de la compañía. En paralelo al seguimiento técnico de la ANAC, informes oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y expedientes administrativos tramitados ante el SECLO (Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria) exponen un frente crítico signado por sanciones administrativas, cheques rechazados y reclamos judiciales de más de 700 excolaboradores por compromisos indemnizatorios incumplidos.

Multas en trámite y restricciones operativas en Brasil

Pese a haber respaldado la continuidad comercial de la firma, la ANAC ratificó que mantendrá auditorías preventivas e inspecciones sobre la disponibilidad real de la flota. Asimismo, el organismo labró nuevas actas de infracción por fallas en la programación de itinerarios, acumulando multas aplicadas por $54,7 millones en 38 actuaciones avanzadas, mientras avanzan otros 22 sumarios que podrían representar penalidades superiores a los $450 millones.

A la par del escenario local, la ANAC de Brasil dispuso la ampliación de restricciones para comercializar nuevos pasajes hacia destinos clave como Florianópolis, Maceió, Salvador y la ruta al aeropuerto de Galeão en Río de Janeiro. La determinación del regulador brasileño se produjo tras constatar que la aerolínea llegó a cancelar cerca del 80% de los vuelos previstos hacia ese país durante el último mes.

Sanciones financieras en el BCRA y causas ejecutivas en el SECLO

En el frente financiero, los registros de la Central de Deudores del BCRA reflejan que la compañía sumó cuatro cheques rechazados por un saldo de $559 millones, además de requerir la adhesión a un plan de facilidades para regularizar pasivos pendientes con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) e Intercargo.

Por otra parte, el conflicto laboral sumó un frente judicial en los tribunales del sector. Según un documento al que accedió este medio, se realizaron presentaciones ante la justicia laboral que dan cuenta de que más de 700 exintegrantes de la empresa reclaman el cobro de indemnizaciones y retiros acumulados sin saldar desde hace más de tres meses.

El reclamo contempla dos modalidades contractuales incumplidas:

Despidos sin causa: Acuerdos formalizados y homologados mediante el SECLO (Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria) dependiente del Ministerio de Trabajo.





Acuerdos formalizados y homologados mediante el (Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria) dependiente del Ministerio de Trabajo. Retiros voluntarios: Compromisos de pago suscritos formalmente por la conducción de la empresa ante escribano público.



Afectados por la situación señalan que la falta de pago forzó la apertura de cientos de expedientes para ejecutar judicialmente los acuerdos ya firmados por la aerolínea. A este panorama se suman denuncias por demoras en la liquidación de sueldos y el aguinaldo en el personal activo, junto con la interrupción de la cobertura de obra social y medicina prepaga por mora en los aportes patronales.