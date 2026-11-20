El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, ordenó allanar el Banco Industrial (Bind) y el Banco Hipotecario en el marco de la causa que investiga si sus directivos y empleados facilitaron de manera deliberada las maniobras de lavado de dinero por las que está procesado Ariel Vallejo, el financista cercano al titular de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia.

Según indicaron fuentes judiciales a La Nación, el magistrado busca determinar si las entidades financieras omitieron sus deberes de control como sujetos obligados ante la Unidad de Información Financiera (UIF) y permitieron la circulación de fondos ilícitos. En el expediente se analizan los posibles delitos de lavado de dinero, encubrimiento y asociación ilícita.

En el caso del Bind, la investigación reveló que entre enero de 2024 y octubre de 2025 la subcuenta recaudadora de Sur Finanzas PSP S.A. recibió $1.732.232 millones, cifra que asciende a $1.737.304 millones si se extiende el conteo hasta noviembre de 2025. El volumen operado registró un crecimiento exponencial al pasar de $8.693 millones en enero de 2024 a un pico de $216.567 millones en junio de 2025.

El 12 de julio de 2024, el gerente de Cumplimiento del Bind notificó a Sur Finanzas que su cuenta cerraría en 60 días, pero la medida nunca se ejecutó. Desde el 11 de septiembre de 2024, con el plazo ya vencido, ingresaron $1.416.882 millones en más de 15 millones de créditos, lo que representa el 81,6% de todo el dinero operado en esa cuenta. Ocho meses después de ordenar el cierre, el 6 de marzo de 2025, el banco le ofreció a la firma una nueva propuesta de servicios digitales (API Bank y API CVU). Ahora, el juzgado busca establecer cuánto ganó la entidad con esa relación comercial.

Irregularidades en los controles y reportes ante ARCA

El juzgado también puso la lupa sobre la aceptación de las declaraciones del cliente por parte del banco. En octubre de 2024, Sur Finanzas PSP declaró no ser sujeto obligado ante la UIF, pese a que estaba inscripta como tal desde diciembre de 2023. En 2025 admitió no contar con un manual de prevención de lavado, aunque continuó operando con clientes observados bajo una excepción interna denominada “Nueva modalidad Bind”.

En abril de 2025, Vallejo presentó ante el Bind una certificación de origen de fondos por $584.217 millones correspondiente al período julio de 2024-febrero de 2025, en la que omitió declarar $19.938 millones ingresados solo en enero de 2025.

De acuerdo con los reportes de ARCA, a través de la billetera vinculada a esa cuenta se canalizaron cerca de $818.000 millones de 1.563 contribuyentes sin capacidad económica, entre ellos monotributistas de categorías bajas, personas no inscriptas y empresas incluidas en la base eApoc de emisores de facturas apócrifas. Ante este escenario, el juez ordenó el secuestro de actas de directorio, registros de los comités de riesgo y cumplimiento, correos internos y legajos de aprobación.

La ruta del dinero y el rol del Banco Hipotecario

Según datos del Banco Central —organismo que dispuso la baja de la billetera virtual de Vallejo—, se registraron movimientos significativos hasta noviembre en el Banco Industrial y hasta el 3 de diciembre en el Banco Hipotecario. Desde esta última entidad aclararon que el procedimiento no constituyó un allanamiento, sino una entrega de documentación requerida por el juzgado.

La cuenta de Sur Finanzas PSP en el Banco Hipotecario ya había despertado sospechas en los investigadores. Durante la última declaración indagatoria de Vallejo, el juzgado le exhibió las pruebas reunidas y detalló maniobras como transferencias a sociedades de pago y cobranza, compras de moneda extranjera, ventas de bienes registrables a personas sin capacidad económica y el traslado de fondos a otras entidades o billeteras. Según consta en el acta judicial, estas operaciones buscaban ocultar bienes y dinero para sustraerlos de las medidas cautelares dictadas en la causa.

Entre los movimientos detectados sobresalen las transferencias hacia la firma Pagos Dica, investigada en otro expediente de la Justicia bonaerense por recibir presuntos fondos del juego ilegal. Sur Finanzas PSP le transfirió $14.898 millones entre el 3 de noviembre y el 1 de diciembre. De ese monto, $2.160 millones se giraron el mismo 1 de diciembre, jornada en la que el juez Luis Armella allanó la sede central de Sur Finanzas y el club Banfield, entre otros objetivos.

En paralelo, el Banco Central sancionó con la baja definitiva a la billetera virtual de Vallejo tras argumentar que sus bancos patrocinantes decidieron finalizar el vínculo comercial. El Banco Industrial S.A. concretó el cierre de la cuenta de Sur Finanzas PSP en noviembre de 2025, mientras que en el Banco Hipotecario S.A. la finalización del vínculo quedó sujeta a las medidas judiciales vigentes.