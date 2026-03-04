El abogado de Manaos jugó su última carta y la indemnización de $900 millones llegó a la Corte 

Manaos presentó un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es la última jugada judicial que le queda para intentar revisar o reducir la millonaria indemnización por despido que debe pagarle a un viajante de comercio de San Rafael.

Diego Díaz, uno de los abogados de la firma Refres Now SA – la razón social bajo la que se fabrica la gaseosa Manaos-, confirmó a Diario UNO que la empresa ya formalizó el recurso contra la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Ese fallo la condenó a pagarle al trabajador $807 millones, más los intereses que corren desde abril de 2025 hasta el día en que se efectivice el pago.

Junto con la presentación, la defensa pidió que se suspendan los efectos del fallo de la Sala Segunda, que fijó un plazo de 5 días hábiles —desde que quede firme— para depositar el dinero.

El recurso extraordinario es la última carta de Manaos antes de quedar en falta por no cumplir con el pago. Ahora la decisión quedará en manos de los jueces de la Corte: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Ellos deberán definir si intervienen y si el monto de la condena puede revisarse.

La pelea de Manaos en la Corte: ¿puede darle resultado?

El caso tomó relevancia nacional por el monto de la indemnización por despido. La cifra original, fijada por la Segunda Cámara Laboral de Mendoza, rozaba los $1.500 millones. No solo por las multas que engrosaron el capital, sino también por las tasas de interés aplicadas en el cálculo.

Ese fallo fue apelado por Manaos ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que confirmó la existencia de fraude laboral en perjuicio del trabajador, pero modificó la fórmula de intereses. Con ese cambio, la condena bajó a $807.676.293,72, más los intereses que sigan corriendo hasta el pago.

Ese es el monto que todavía no conforma a la empresa y que ahora busca discutir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Qué cuestiona Manaos en el recurso ante la Corte

“El recurso tiene dos ejes: la reducción de la tasa de interés y la validez del acuerdo de conciliación firmado en 2018 con el viajante de comercio. Si ese acuerdo se reconoce como válido, el monto de la sentencia debería bajar”, explicó el abogado de la empresa.

Sobre el primer punto, fue directo: “La tasa de interés sigue siendo alta y pedimos que se reduzca”.

El segundo eje es más delicado. La sentencia provincial confirmó la nulidad del acuerdo de finalización del vínculo laboral que el trabajador de San Rafael firmó con Refres Now ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO), en Buenos Aires, en 2018. En ese momento, la empresa le pagó $236.000 en concepto de liquidación final e indemnizaciones.

“En el recurso atacamos esa nulidad, no solo porque es incorrecta, sino porque genera una fuerte inseguridad jurídica”, sostuvo el letrado.

Tanto la Cámara Laboral como la Suprema Corte de Justicia de Mendoza entendieron que ese acuerdo fue una maniobra fraudulenta: consideraron que se simuló un despido cuando, en los hechos, el viajante siguió trabajando cuatro años más para la empresa y realizando las mismas tareas.

Para los jueces mendocinos, el objetivo habría sido sacarlo del régimen de viajante de comercio y registrarlo bajo un convenio más conveniente para la firma.

Manaos sostiene lo contrario: afirma que el acuerdo fue de mutuo acuerdo, homologado ante la autoridad laboral y que, por lo tanto, tiene efectos de cosa juzgada y no puede ser revisado años después en un juicio.

¿Hay caso federal para que la Corte lo acepte?

En Refres Now creen que sí. Para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervenga en un caso ya resuelto por tribunales provinciales debe existir una cuestión federal, una sentencia arbitraria o una afectación concreta de derechos constitucionales.

Sobre esos ejes se apoya el recurso. La empresa invoca la doctrina de la arbitrariedad de sentencia y la vulneración de garantías fundamentales.

Según el planteo, el cálculo de los intereses que integran la indemnización termina afectando el derecho de propiedad, porque genera -sostienen- un despojo patrimonial injustificado.

Además, la defensa afirma que el fallo fue arbitrario. Argumenta que se resolvieron cuestiones que no habían sido planteadas -como la nulidad del acuerdo conciliatorio- y que no se ponderó adecuadamente la realidad económica al aplicar las tasas de interés. Esto, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de Mendoza revisó ese punto y modificó la tasa utilizada para el cálculo.

Para Manaos, el resultado final es objetivamente injusto y encuadra en los supuestos que habilitan la intervención correctiva del máximo tribunal.