Cecilia Criado, la presidenta del STJ de Río Negro, expresó su enojo con los jueces que no cumplen horario

En junio, Cecilia Criado cumplirá cuatro años como vocal del STJ de Río Negro y, desde febrero, lo preside. Lo hizo enseguida con un estilo propio.

“Mi gestión habla”, reacciona cuando se la consulta por el vínculo con el gremio, tradicionalmente cortado y dificultoso.

No oculta su malestar con los “jueces que no cumplen con sus horarios. El tema preocupa al cuerpo, pero a mí me enoja”, se diferencia.

Evita opinar sobre las designaciones por decretos de los miembros de la Corte Suprema. “No puedo. Estoy acá como presidenta y no se habló en el STJ”, aclara.

Destaca la evaluación positiva de la Justicia rionegrina. “Estamos en el tercer o cuarto lugar dentro de las mediciones de la Corte. Somos la provincia que más bocas de acceso tiene. Es una política del STJ tratar de estar lo más cerca posible de la gente”. Se muestra también “orgullosa” por “la digitalización” en el Poder y destaca que “lo lidera el juez Ricardo Apcarian”.

Mi presidencia habla y va a hablar. Voy a reunirme (con el gremio) con temas puntuales, que sean razonables, exista un marco de respeto”. Cecilia Criado y el vínculo con el gremio de los judiciales.

Se detiene en “la cobertura de cargos” pendientes, afirmando que se viene “diseñando una política de concursos para cubrirlos. Para eso, el año pasado, hemos reformado el reglamento en los ascensos internos y ponderamos la carrera de nuestros empleados. Los concursos no eran cerrados, eran abiertos”.

-P: ¿Pero, el gremio fue crítico con los concursos planteados en Viedma?

-R: Sí, tiene una visión distinta en ese concurso especial, que es de Administración. Esa estructura se modificó para hacerla más eficiente con profesionales. El gremio lo entendió como desvalor.

-P: ¿La discutida reforma de la Ley Orgánica, tan critica por Sitrajur, que modificó?

-R: Sustancialmente, que los jefes de despacho para arriba queden excluidos de la paritaria. Pudo ser de otra manera, pero se optó por esta. El tema quedó zanjado, más allá de las acciones que el sindicato considere. Tenemos que poder trabajar en conjunto y en consonancia.

-P: Cada presidencia plantea su estilo y, entre ellos, el vínculo con el gremio. Algunas hablaron y otras no…

-R: La mía habla y va a hablar. Voy a reunirme con temas puntuales y razonables, en un marco de respeto y hasta incluso en el disenso se crece.

-P: ¿Tiene demandas para plantearle al gremio?

-R: Siempre hay demandas y las soluciones llegan cuando hay voluntad. Tenemos la expectativa de trabajar en conjunto el próximo convenio colectivo.

-P: ¿El STJ qué plantea discutir o revisar en ese ámbito?

-R: Un convenio implica muchos puntos, entonces se puede todo. Hay uno puntual y es el horario. Los trabajadores ingresan a las 7 y media, pero es bastante engorroso porque sus hijos entran a las 8 en el colegio, entonces vienen, fichan… Es un cambio para hacerlo en paz y acordado.

-P: El horario ya fue una consulta suya en el Consejo de la Magistratura en algunos concursos y se lo planteó a los jueces. ¿Quedó algo por decir de eso?

-R: Tengo mucho que decir. Esas preguntas no fueron fortuitas. Vengo bregando para que los magistrados cumplan. Si se controla los horarios, contraturnos y licencias en los empleados, es justo hacerlo con los jueces. Si bien no están obligados a fichar, ellos deben ser el ejemplo porque tienen mayor carga, responsabilidad y jerarquía.

-P: ¿El STJ no tiene herramientas para exigirles?

-R: Lo hace con charlas informales, en notas y en sumarios. Vamos a ser más exigentes con el cumplimiento del horario por parte de los magistrados, que -como mínimo- debería ser el de los empleados.

La presidenta del STJ propone a la conducción de Sitrajur -que encabeza Emiliano Sanhueza- discutir el convenio colectivo. Foto Archivo.

-P: Hay jueces que argumentan tareas desde su domicilio. ¿No alcanza?

-R: A mí no me alcanza; el juez tiene que estar en su despacho. Somos funcionarios públicos y prestamos un servicio de justicia. La primera responsabilidad que tienen los jueces es con la sociedad y es un concepto que algunos parece que se olvidan.

-P: Habló de sumarios, pero ¿existieron sanciones?

-R: Me parece que todavía no. Pero no las descarto. Al cuerpo del STJ le preocupa, pero a mí me enoja que existan jueces que no cumplen con sus horarios. Es muy importante. Los jueces estamos mal vistos porque la gente descree. No quiero generalizar, hay excelentes magistrados, pero también están los otros.

-P: ¿Y en sueldos, el Poder Judicial de Río Negro cómo está en relación a las otras provincias?

-R: Si se compara con Neuquén, no estamos bien, pero estamos en la media nacional porque llevamos una política de austeridad, a partir de la administración ordenada, transparente.

Las reformas y las correcciones

Criado entendió que “cada reforma ha tenido su necesidad. El Código Procesal Civil tenía un articulado anacrónico; entonces había figuras que ya no respondían a la actualidad”.

-P: ¿La reforma procesal constitucional fue cuestionada porque se limitan los amparos?

-R: No es así. Los requisitos están en la Constitución y sigue vigente. Sí se necesita darle algunas pautas y que quede todo en un compendio normativo.

-P: ¿La marcha de la reforma penal cómo la observa? ¿Se necesitan correcciones?

-R: Cada sistema nuevo, después de un tiempo, siempre hace falta retocar. La práctica no se ejerce de la manera que la teoría; se distorsiona o los operadores lo interpretan distinto.

-P: ¿Para dónde se iría?

-R: Depende de cada usuario del servicio. Los colegios de abogados tienen su visión, los fiscales y los jueces tienen los suyos. La reforma debe sumar las opiniones de todos.

-P: ¿El esquema de juicio por jurados es un punto de análisis?

-R: El juicio por jurados nos va a elevar como sociedad. El otro día se firmó con el gobernador un convenio para que los chicos practiquen en las escuelas. Deben tomar conciencia de lo que implica el deber de decidir. Una cosa es hablar en la su casa y otra cosa es cuando está en un jurado para declarar culpable o no a una persona. Sí, es verdad que tenemos la necesidad de hacer una fuerte capacitación a los jueces.