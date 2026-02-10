Lanzan concursos para cubrir seis cargos en la Justicia de Río Negro: dónde y en qué puestos son las vacantes

El Consejo de la Magistratura de Río Negro lanzó hoy los primeros concursos públicos de 2026 para cubrir seis cargos vacantes en la Segunda, Tercera y Cuarta Circunscripción Judicial.

Dentro de las seis llamados uno fue por jubilación; dos porque los que estaban en puestos adjuntos ganaron cargos superiores; y tres vacantes fueron en el área de Mediación, que forman parte de la reestructuración que se está realizando en este sector por el incremento de la demanda.

Los cargos a cubrir

En la Segunda Circunscripción Judicial, que tiene cabecera en Roca, se abrió el concurso para cubrir un cargo de defensor o defensora Penal de la defensoría Penal N° 2, vacante generada por la jubilación de su titular Gustavo Viecens.

Además en esta circunscripción se llamó a concurso para cubrir un cargo de Juez o Jueza de Familia del Juzgado N° 25 con funciones en Luis Beltrán, que continúa vacante tras haber quedado desierto un concurso anterior. Este cargo está especialmente complicado para ser cubierto.

En la misma circunscripción se encuentran abiertos concursos para cubrir dos cargos de Fiscal Adjunto o Adjunta, uno con funciones en Regina, tras la designación de Agustín Bianchi como juez de Garantías en esa ciudad, y otro con funciones en Roca por el ascenso de Natalia Pascual a fiscal.

En la Tercera Circunscripción Judicial, con sede central en Bariloche, se convocó a concurso para cubrir un cargo de defensor o defensora adjunto o adjunta del área de Mediación con funciones en Bariloche, correspondiente a la creación de un cargo nuevo en función de razones de servicio.

En la Cuarta Circunscripción Judicial se llama a concurso para cubrir un cargo de defensor o defensora adjunto o adjunta del área de Mediación con funciones en la ciudad de Fernández Oro, también correspondiente a la creación de un cargo nuevo.

Dónde se pueden anotar quienes quieran participar de los concursos

Las personas interesadas deberán completar el formulario de inscripción electrónica disponible en el sitio oficial del Poder Judicial www.jusrionegro.gov.ar, dentro de los plazos establecidos en cada resolución. Las presentaciones deberán realizarse únicamente por correo electrónico a la casilla consejomagistraturarionegro@gmail.com, conforme las indicaciones previstas para cada concurso.

Las bases, requisitos y demás datos de cada concurso pueden consultarse en el sitio web del Poder Judicial www.jusrionegro.gov.ar o en la Secretaría del Consejo de la Magistratura.