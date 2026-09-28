ANSES octubre 2026: cuánto cobrarán los jubilados con el bono de $70.000 y el aumento

Mediante el Decreto 1108/2026, refrendado por el presidente Javier Milei, se formalizó la entrega del bono previsional extraordinario de hasta $70.000 para las prestaciones administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

La medida complementa el aumento mensual previsto por ANSES del 1,66%, dictado por la movilidad del IPC de agosto, estableciendo de manera taxativa que el plus completo se asignará por titular y no por beneficio, definiendo un techo estricto de ingresos para determinar qué adultos mayores perciben el refuerzo íntegro y quiénes acceden a una liquidación proporcional.

Condiciones: cómo pagará ANSES el bono a jubilados y pensionados en octubre 2026

El texto reglamentario, emitido por la Presidencia de la Nación, fija pautas operativas precisas para liquidar la ayuda económica de ANSES durante octubre 2026:

Cálculo unificado por titular : para acceder a los $70.000, la suma de los haberes de todas las prestaciones vigentes de una misma persona no debe superar el valor de la jubilación mínima , impidiendo que quien cobre dos beneficios mínimos perciba doble refuerzo.

: para acceder a los $70.000, la suma de los haberes de todas las prestaciones vigentes de una misma persona no debe superar el valor de la , impidiendo que quien cobre dos beneficios mínimos perciba doble refuerzo. Escala proporcional de absorción : quienes perciban ingresos previsionales superiores a $435.748,51, pero inferiores a $505.748,51, recibirán un bono compensatorio equivalente a la diferencia exacta necesaria para alcanzar ese tope.

: quienes perciban ingresos previsionales superiores a $435.748,51, pero inferiores a $505.748,51, recibirán un bono compensatorio equivalente a la diferencia exacta necesaria para alcanzar ese tope. Pensiones compartidas : en aquellos beneficios con copartícipes, la reglamentación estipula que todos los integrantes serán considerados como un único titular, prorrateándose el refuerzo entre las partes.

: en aquellos beneficios con copartícipes, la reglamentación estipula que todos los integrantes serán considerados como un único titular, prorrateándose el refuerzo entre las partes. Carácter no remunerativo : la suma extraordinaria no sufrirá ningún tipo de retención impositiva, no computará para el descuento de obra social y no será transferible a ningún otro concepto previsional.

: la suma extraordinaria no sufrirá ningún tipo de retención impositiva, no computará para el descuento de obra social y no será transferible a ningún otro concepto previsional. Facultades de recupero: ANSES conserva la tutela administrativa y de fiscalización, quedando legalmente facultada para reclamar la devolución de pagos indebidos.

ANSES: montos de cobro de jubilados, PUAM y PNC en octubre 2026

Al articular el aumento de la movilidad con el refuerzo del Decreto 1108/2026, las liquidaciones brutas de ANSES quedan consolidadas de la siguiente manera: