ANSES octubre 2026: cuánto cobrarán los jubilados con el bono de $70.000 y el aumento
El Gobierno nacional oficializó el Decreto 1108/2026, estableciendo el bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados de ANSES durante octubre 2026. Conocé los requisitos para cobrar el monto completo, las escalas proporcionales y el tope de absorción.
Mediante el Decreto 1108/2026, refrendado por el presidente Javier Milei, se formalizó la entrega del bono previsional extraordinario de hasta $70.000 para las prestaciones administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
La medida complementa el aumento mensual previsto por ANSES del 1,66%, dictado por la movilidad del IPC de agosto, estableciendo de manera taxativa que el plus completo se asignará por titular y no por beneficio, definiendo un techo estricto de ingresos para determinar qué adultos mayores perciben el refuerzo íntegro y quiénes acceden a una liquidación proporcional.
Condiciones: cómo pagará ANSES el bono a jubilados y pensionados en octubre 2026
El texto reglamentario, emitido por la Presidencia de la Nación, fija pautas operativas precisas para liquidar la ayuda económica de ANSES durante octubre 2026:
- Cálculo unificado por titular: para acceder a los $70.000, la suma de los haberes de todas las prestaciones vigentes de una misma persona no debe superar el valor de la jubilación mínima, impidiendo que quien cobre dos beneficios mínimos perciba doble refuerzo.
- Escala proporcional de absorción: quienes perciban ingresos previsionales superiores a $435.748,51, pero inferiores a $505.748,51, recibirán un bono compensatorio equivalente a la diferencia exacta necesaria para alcanzar ese tope.
- Pensiones compartidas: en aquellos beneficios con copartícipes, la reglamentación estipula que todos los integrantes serán considerados como un único titular, prorrateándose el refuerzo entre las partes.
- Carácter no remunerativo: la suma extraordinaria no sufrirá ningún tipo de retención impositiva, no computará para el descuento de obra social y no será transferible a ningún otro concepto previsional.
- Facultades de recupero: ANSES conserva la tutela administrativa y de fiscalización, quedando legalmente facultada para reclamar la devolución de pagos indebidos.
ANSES: montos de cobro de jubilados, PUAM y PNC en octubre 2026
Al articular el aumento de la movilidad con el refuerzo del Decreto 1108/2026, las liquidaciones brutas de ANSES quedan consolidadas de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: pasa a $435.748,51 brutos mensuales, totalizando con los $70.000 completos un ingreso consolidado de $505.748,51.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): regulada en el 80% de la mínima, se fija en $348.598,81 brutos, alcanzando en ventanilla $418.598,81 brutos al sumar el plus.
- PNC por Discapacidad y Vejez: equivalentes al 70% del haber básico, se ubican en $305.023,96, alcanzando los $375.023,96 brutos junto con la ayuda estatal.
- PNC para Madres de 7 hijos: se equipara íntegramente al piso mínimo previsional, percibiendo un haber global de $505.748,51 brutos.
- Haber máximo del SIPA: queda establecido en $2.932.174,85 brutos, segmento que queda totalmente excluido del pago del bono previsional.
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