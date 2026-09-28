«Récord histórico y estreno mundial»: Taylor Swift destronó a Beyoncé en los VMAs
Meses después de su boda con Travis Kelce, la estrella del pop se convirtió en la artista más galardonada de los premios de MTV. Su nueva marca, el homenaje a Dolly Parton y el imponente regreso de Madonna.
Taylor Swift volvió a reescribir las reglas de la industria musical. En una jornada histórica para los MTV Video Music Awards (VMAs), la estrella estadounidense se consagró como la artista más galardonada de todos los tiempos en los galardones de la señal de cable, superando la histórica marca que compartía con Beyoncé.
El hito llegó tras una noche repleta de emociones en la que la cantante de 36 años no solo rompió el empate que mantenía con 30 estatuillas, sino que acaparó todos los destellos al quedarse con el flamante galardón al Director Artístico (Artist Director Honors) y el codiciado premio a Video del Año —galardón que dedicó a la memoria de la legendaria Dolly Parton—.
Estreno mundial y una noche de sorpresas
Lejos de conformarse con el récord de premios, Swift aprovechó la alfombra roja y el escenario de los VMAs para mantener a sus fanáticos en vilo. La artista utilizó la ceremonia para estrenar en exclusiva el videoclip de su nuevo sencillo, “Patient Zero”, una megaproducción cinematográfica protagonizada de lujo por los actores Colin Farrell y Dakota Johnson.
Sin embargo, no todo fue color de rosa para la intérprete:
- Las manos vacías: a pesar de arrasar en las categorías técnicas y de dirección, Swift perdió el galardón a Artista del Año, que quedó en manos de la reina indiscutida del pop, Madonna.
- El regreso de la reina: la presencia de Madonna acaparó los flashes al inaugurar el evento con su primera actuación en vivo en los VMAs desde aquel histórico momento de 2003 cuando besó a Britney Spears y Christina Aguilera. En esta oportunidad, estuvo acompañada por Sabrina Carpenter y Charli XCX.
- Homenaje a Nirvana: la mítica banda grunge recibió el premio Video Vanguard, convirtiéndose en el primer grupo en obtener el máximo galardón de la cadena en más de dos décadas, con emotivas palabras del bajista Krist Novoselic en recuerdo de Kurt Cobain.
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