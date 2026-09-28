«Récord histórico y estreno mundial»: Taylor Swift destronó a Beyoncé en los VMAs

Taylor Swift volvió a reescribir las reglas de la industria musical. En una jornada histórica para los MTV Video Music Awards (VMAs), la estrella estadounidense se consagró como la artista más galardonada de todos los tiempos en los galardones de la señal de cable, superando la histórica marca que compartía con Beyoncé.

El hito llegó tras una noche repleta de emociones en la que la cantante de 36 años no solo rompió el empate que mantenía con 30 estatuillas, sino que acaparó todos los destellos al quedarse con el flamante galardón al Director Artístico (Artist Director Honors) y el codiciado premio a Video del Año —galardón que dedicó a la memoria de la legendaria Dolly Parton—.

Estreno mundial y una noche de sorpresas

Lejos de conformarse con el récord de premios, Swift aprovechó la alfombra roja y el escenario de los VMAs para mantener a sus fanáticos en vilo. La artista utilizó la ceremonia para estrenar en exclusiva el videoclip de su nuevo sencillo, “Patient Zero”, una megaproducción cinematográfica protagonizada de lujo por los actores Colin Farrell y Dakota Johnson.

Sin embargo, no todo fue color de rosa para la intérprete: