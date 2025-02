Leonardo Cositorto sigue preso por estafa, pero la CNV lo absolvió y no aplicó sanción

La Comisión Nacional de Valores (CNV) absolvió a Leonardo Cositorto y a las empresas que fundó, Generación Zoe y la Universidad del Trading, tras una investigación que concluyó que no violaron la ley de mercado de capitales.

La CNV determinó que no se concretaron operaciones con valores negociables y que Cositorto no incurrió en ninguna irregularidad dentro de su competencia. A pesar de esto, el fundador de Generación Zoe continúa detenido en un penal de Corrientes, acusado de estafa y asociación ilícita.

El organismo regulador realizó un exhaustivo análisis sobre si Cositorto había realizado «captación de ahorro público y asesoramiento en materia de mercado de capitales» de forma indebida. Sin embargo, según Infobae, la CNV concluyó que, al no haber operado con bonos, acciones ni otros valores negociables, no tenía la competencia para aplicar sanciones.

Aunque se reconoció que Cositorto mintió al afirmar que era dueño de una Alyc y tenía habilitación de la CNV, al no haberse realizado ninguna operación con valores negociables, la CNV no pudo sancionarlo.

La CNV: «No nos cae bien Cositorto, pero no podemos sancionarlo por algo que no hizo»

«No nos cae bien Cositorto, pero no podemos sancionarlo por algo que no hizo«, señalaron en la CNV. La resolución también destacó que no hubo irregularidades en la oferta de asesoramiento, ya que el accionar delictivo de Cositorto estuvo relacionado con depósitos de dinero y criptomonedas.

A pesar de la decisión de la CNV, Cositorto sigue enfrentando varias causas penales. Aprovechó la resolución para clamar por su inocencia, publicando en sus redes sociales: «Mañana enfrento un juicio ilegal, perverso y nulo, armado por la mafia política, fiscal y financiera del gobierno anterior«. Además, cuestionó a los medios que lo habían señalado como el «rey de la estafa», acusándolos de ocultar su absolución.

En cuanto a la resolución, la CNV detalló que, aunque inicialmente había indicios de captación de ahorro público, tras una investigación exhaustiva se concluyó que no se había infringido la ley del mercado de capitales. La Comisión había emitido alertas al público inversor en octubre de 2021 y abierto un sumario administrativo en 2022.

«Corresponde señalar que prima facie el material recabado previo a la intimación al cese y a la subsecuente instrucción de sumario, daba indicios de una posible captación de ahorro público a través de elementos y mecanismos cuyo control y regulación reposan sobre esta CNV», señalan los considerandos de la resolución de la CNV.

«Que, no obstante, a raíz de un exhaustivo accionar, acorde con las circunstancias de autos y, finalizada la tramitación sumarial a través de la búsqueda de la verdad material que siempre ha de primar en todo procedimiento administrativo, se concluyó que la conducta observada no configuró un obrar contrario a las normas en lo que hace al marco de competencia del Organismo», añaden.

Cositorto enfrenta causas abiertas en cuatro provincias

Por otro lado, Cositorto enfrenta causas abiertas en cuatro provincias. El juicio por estafa en el Tribunal Oral Penal de Goya, Corrientes, se reanudó tras la feria judicial.

La fiscal Juliana Companys, en Villa María, Córdoba, también pidió que se lleve a juicio oral la causa principal en su contra por asociación ilícita y estafas reiteradas, en la que están involucrados otros 26 cómplices.

Según la acusación, la organización operaba bajo un esquema piramidal, prometiendo rendimientos extraordinarios que no se sustentaban en actividades reales, engañando a cientos de víctimas.