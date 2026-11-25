Polémica por la venta de tierras en la Patagonia: habilitaron la compra de un terreno frente al glaciar Perito Moreno

En la Patagonia se abrió un debate tras conocerse que el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, habilitó la transferencia de un área protegida frente al glaciar Perito Moreno a un grupo empresario emiratí. La medida contradice la prohibición vigente sobre este tipo de transacciones con compradores extranjeros, por lo que la Justicia Federal de Río Gallegos intervino frenando el traspaso mediante un amparo y remitió el caso a la Corte Suprema.

Polémica por venta de tierras en Santa Cruz: el conflicto

El conflicto se originó a partir del Decreto 0915/26 que publicó en su sitio oficial el Gobierno de Santa Cruz. El documento cuenta con la firma del mandatario provincial y habilita la venta de 21 hectáreas en el Área Natural Protegida Península de Magallanes (ANP PM), un sector que se ubica frente al glaciar declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.

La normativa establece que la operación se autorizó «por única vez y con carácter estrictamente excepcional», dejando sin efecto para este caso la restricción prevista en el Artículo 2° del Decreto Provincial N° 0994/17, el cual prohíbe la compra de tierras por firmas o capitales extranjeros dentro de áreas protegidas.

El decreto se publicó en septiembre, mientras el Congreso nacional debatía la Ley de Tierras, que finalmente fue restituida a raíz de un fuerte rechazo político y social. La reforma impulsada por la gestión de Javier Milei se encontraba operativa cuando Vidal dictó el decreto.

El decreto se publicó en septiembre, mientras el Congreso debatía la Ley de Tierras, finalmente restituida tras un fuerte rechazo político y social. Para entonces, la reforma impulsada por la gestión de Javier Milei aún seguía vigente.

Las tierras en cuestión pertenecen a la empresa Lacustre del Sud S.A, pero con la operación se habilitó su traspaso a la firma ASB Hospitality Calafate S.A.U., una sociedad anónima unipersonal constituida en Argentina el 27 de julio de 2026, cuyo único accionista es ASB Hospitality LLC, firma registrada en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) y está vinculada al grupo Albwardy Investment del empresario Ali Saeed Juma Albwardy.

El grupo Albwardy Investment opera en hotelería, retail, distribución de alimentos, construcción y logística, entre otros rubros. En el país, el holding es propietario de los hoteles Four Seasons y Meliá Iguazú.

Según establece el decreto, la operación busca implementar el proyecto turístico «Masterplan Lacustre del Sud S.A. – Área Natural Protegida Península de Magallanes – Parque Provincial». La iniciativa propone crear un «Ecocentro de actividades de montaña» y abarca las parcelas X, G, W, B e I, ubicadas sobre el corredor de la ruta provincial 11, camino al glaciar Perito Moreno y en el límite con el Parque Nacional Los Glaciares.

El fallo que frenó la venta

Pese a que el Gobierno autorizó la venta al argumentar que el proyecto «ya cuenta con Declaración de Impacto Ambiental aprobada» para su ejecución y operación, la operación no pudo concretarse: el decreto no habilita por sí solo el desarrollo del emprendimiento y, tras el revuelo generado, distintos sectores opositores y ONG impulsaron acciones para dejarlo sin efecto.

La Fundación Sur fue una de las entidades que rechazó la medida y presentó un pedido ante la Legislatura provincial para derogar la decisión del gobernador Claudio Vidal. En paralelo, los diputados provinciales María Agostina Mora Doldán, Luis Carlos Daniel Alegría, Eloy Echazú y Carlos Alberto Godoy, junto con el Centro de Estudios Estratégicos en Justicia y Sociedad (CEJUS), promovieron un amparo con una solicitud de medida cautelar.

El reclamo judicial prosperó. De este modo, el pasado 15 de octubre, según publicó Ahora Calafate, el juez federal de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, ordenó al Registro de la Propiedad Inmueble de Santa Cruz no inscribir transferencias de dominio, cesiones ni nuevos derechos reales sobre las parcelas alcanzadas por la operación.

Con esta resolución que congela la situación registral de los terrenos, el magistrado se declaró además incompetente y remitió el expediente para que sea resuelto por la Corte Suprema de Justicia.

«La decisión busca evitar que se consolide la venta de tierras a capitales extranjeros mientras el máximo tribunal define sobre la cuestión de fondo, que continúa pendiente», indicaron desde el CEJUS. Asimismo, remarcaron que «la soberanía y la defensa del territorio son asuntos vitales de los derechos humanos, cuya protección exige garantizar el acceso efectivo a la justicia».