Lleva cinco días prófugo tras cortarse la tobillera en plena audiencia: embargaron sus bienes en Regina

Pasaron cinco días y nadie sabe dónde está Facundo Plos. Mientras la Justicia de Río Negro y la Policía mantienen un intenso operativo de búsqueda para dar con el condenado de 26 años, quien el jueves pasado se cortó la tobillera electrónica en plena audiencia judicial virtual y se dio a la fuga en Regina, la Fiscalía avanzó con medidas cautelares. El joven no podrá hacer uso de los bienes patrimoniales que posee por una empresa de transporte.

Mientras los rastrillajes no logran dar con su paradero, el Ministerio Público Fiscal obtuvo este martes una medida clave: el embargo de sus bienes, con el objetivo de evitar que utilice recursos económicos para mantenerse prófugo y evadir a la Justicia.

El embargo preventivo se pidió en una audiencia, este martes. Foto Captura.

Una fuga insólita en plena audiencia

El jueves pasado, Plos participaba de una audiencia judicial vía remota en la que se definía su prisión preventiva. Ante la inminente resolución en su contra, el joven decidió cortar la tobillera electrónica que debía portar como medida cautelar y escapar de su domicilio en Regina.

El episodio activó de inmediato los protocolos de búsqueda policial, con patrullajes, controles y allanamientos en distintos puntos de la ciudad y alrededores. Sin embargo, pese al despliegue, el condenado lleva cinco días fuera del radar de las autoridades.

El embargo de bienes

En paralelo a la búsqueda, la fiscal Vanesa Cascallares solicitó una medida patrimonial sobre el prófugo. Plos es propietario del 40% de una empresa de transporte y logística en Regina, y la Fiscalía consideró que esa participación societaria podía convertirse en un medio para sostener su fuga.

La medida se fundó en el artículo 117 del Código Procesal Penal, que habilita el embargo preventivo de bienes cuando existen riesgos procesales como la evasión del imputado. El objetivo es impedir que disponga de su patrimonio y así garantizar que responda ante la Justicia.

Además del embargo, se ordenó que las acciones no puedan ser transferidas y se dictó la inhibición general de sus bienes. “El imputado está prófugo y no se encuentra a derecho”, sostuvo el juez Gatti al avalar el pedido de la Fiscalía.

Condenas previas y causas en trámite

Plos no es un acusado más: ya había sido condenado por abuso sexual con acceso carnal y por homicidio culposo agravado en un siniestro vial. En este último caso recibió tres años de prisión efectiva, pero la defensa había interpuesto un recurso de queja ante la Corte Suprema, lo que mantenía la sentencia sin su total firmeza.

Mientras se aguardaba esa resolución, debía cumplir estrictas medidas cautelares: uso de tobillera electrónica, presentaciones semanales en comisaría y prohibición de salir de Regina o del país. La fuga representó la violación directa de todas esas disposiciones.

Una defensa en crisis

La situación judicial de Plos se complica aún más por las sucesivas renuncias de sus abogados particulares. Tras esas dimisiones, fue representado en Regina por la defensora pública Julieta Soler y, en la causa de Roca, por Mariana Serra.

Este martes, Soler se opuso al embargo de bienes por cuestiones formales, pero admitió que el pedido se encontraba dentro de los márgenes legales. El tribunal, de todos modos, dio luz verde a la medida cautelar patrimonial.

Orden de captura nacional e internacional

Ayer, las fiscalía de Roca solicitó formalmente la declaración de rebeldía y la emisión de una orden de captura. El MPF de Regina también había oficializado el mismo sentido. Ambas resoluciones tienen alcance nacional e internacional, lo que habilita la intervención de fuerzas federales y la eventual colaboración de Interpol.

El MPF advirtió que la ausencia del imputado en las instancias judiciales agrava su situación procesal y puede derivar en un pedido de penas más severas en el futuro.

Pedido a la comunidad

La Policía de Río Negro instó a la ciudadanía a aportar información que permita dar con el prófugo. “Cualquier dato puede ser clave”, señalaron fuentes de la fuerza, recordando que la denuncia puede hacerse en la comisaría 5 de Villa Regina o en cualquier unidad policial del país.

La colaboración de los vecinos podría se vuelve un elemento central en un caso que ya generó un fuerte impacto en la región: un condenado que, en plena audiencia, decidió desafiar las medidas judiciales, cortar la tobillera y desaparecer.