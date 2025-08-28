Un condenado por abuso sexual se cortó la tobillera en plena audiencia en Regina y está prófugo

La Policía de Río Negro busca en Villa Regina al hombre condenado por abuso sexual que se fugó en plena audiencia judicial.

Un impactante hecho ocurrió en Regina cuando Facundo Plos, un hombre condenado por abuso sexual con acceso carnal, se fugó en plena audiencia judicial vía Zoom, donde se resolvía su prisión preventiva. El hecho ocurrió este jueves, cuando el imputado, que llevaba una tobillera electrónica, logró cortarla y escapar antes de ser detenido.

La Policía de Río Negro, bajo directivas de la Comisaría Quinta, desplegó un amplio operativo de búsqueda. Desde el Ministerio Público Fiscal se libró un oficio de rebeldía y captura que ordena su inmediata detención y traslado a una unidad penal.

Una condena firme y sin instancias provinciales de apelación

Plos había sido condenado a seis años de prisión efectiva por un abuso sexual ocurrido el 1 de enero de 2023. Según explicó la fiscalía, ya agotó todas las instancias recursivas a nivel provincial, lo que habilitó a la parte acusadora a solicitar la prisión preventiva en el marco del artículo 109 bis del Código Procesal Penal.

La fiscal del caso argumentó que el imputado representaba un riesgo cierto de fuga debido al peso de la condena, su condición de joven, soltero, sin cargas familiares, y con medios económicos suficientes para movilizarse dentro y fuera del país. Además, el evadido posee otra condena por homicidio culposo en igual instancia procesal.

Si bien la audiencia estaba programada para este martes, la instancia fue postergada para esta mañana tras la imposibilidad en la asistencia de los jueces del tribunal que actuaban en otros procesos.

Incumplimientos previos a las medidas cautelares

En su exposición, la representante del Ministerio Público recordó que el imputado incumplió en varias ocasiones las medidas cautelares que se le habían impuesto. La pulsera electrónica registró desplazamientos fuera del perímetro establecido y las presentaciones periódicas ante la Justicia no se realizaron con regularidad.

Frente a este escenario, la fiscalía insistió en la necesidad de aplicar la prisión preventiva para asegurar el cumplimiento de la condena. La defensa, en cambio, solicitó continuar con las medidas alternativas vigentes y ajustar algunos controles, postura que fue rechazada por el tribunal.

La fuga y la búsqueda en Regina

Finalmente, los jueces hicieron lugar al pedido de la fiscalía y ordenaron la prisión preventiva hasta tanto el fallo quede firme en la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, antes de ser detenido, el condenado salió de la videollamada, se cortó la tobillera y escapó, desencadenando una intensa búsqueda.

Actualmente, efectivos de la Comisaría Quinta y de distintas unidades de la fuerza trabajan en operativos de rastrillaje en Villa Regina y localidades cercanas. Se dispuso además un alerta aa todas las fuerzas de seguridad de la región para dar con el paradero del prófugo.

El caso adquiere una mayor relevancia porque se trata de un caso de alta sensibilidad social, dado que el imputado no solo enfrenta una condena por abuso sexual, sino que también carga con una sentencia por homicidio culposo. Por ello, remarcaron la urgencia de concretar su detención para garantizar el cumplimiento efectivo de la pena.