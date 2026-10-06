La Justicia de Bariloche rechazó un amparo colectivo que buscaba frenar una obra vial del municipio

El municipio de Bariloche trazó una nueva calle en la zona del Ñireco y la Justicia levantó la medida cautelar que frenó la obra. Archivo

La jueza de familia de Bariloche Cecilia Wiesztort levantó la medida cautelar que había paralizado hace dos meses los trabajos de apertura de una calle en cercanías del arroyo Ñireco y rechazó el amparo ambiental impulsado por un concejal opositor a partir de una inquietud surgida en los barrios circundantes por la posible afectación de un humedal.

El fallo desactivó la suspensión de la obra municipal que había sido dispuesta por la ausencia de información precisa y en aplicación del principio “precautorio”, ante el riesgo de provocar un daño de imposible reparación. Pero luego de solicitar informes y documentación técnica sobre el proyecto, la jueza resolvió desestimar el planteo y dar vía libre a la obra, que tendría la finalidad de favorecer la conectividad entre el centro y la zona este de Bariloche.

El municipio había comenzado durante el invierno con el movimiento de suelos y trabajos preliminares para abrir una calle que, según los vecinos, causaría grave afectación al llamado mallín El abrazo. Según la comunicación difundida desde el poder judicial, “el reclamo advertía sobre la presencia de vertientes, paleocauces, suelos hidromórficos, un nivel freático cercano a la superficie y escurrimientos cercanos al arroyo Ñireco”.

Para resolver sobre el fondo de la cuestión la magistrada pidió informes al Ejecutivo municipal y sus áreas técnicas, al Concejo, a las reparticiones públicas relacionadas con el planeamiento y áreas protegidas, se interiorizó sobre el proyecto puntual de la calle que se pretende abrir y realizó también una inspección sobre el terreno.

Según lo informado, constató que el área involucrada tiene en su entorno “un importante desarrollo urbano, con viviendas,servicios y otras obras de infraestructura”. Y también documentó que la calle cuestionada tendría vínculo con otras vías ya existentes.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron la decisión judicial, que involucra un sector lindante con los barrios 112 y 150 Viviendas, y confirmaron la voluntad de dar continuidad a la obra con especial cuidado en contemplar “el comportamiento hídrico del terreno y el manejo adecuado de los escurrimientos”.

Relevamiento de humedales, aun no completado

El fallo deja constancia también de que el análisis estuvo dirigido a comprobar si el lugar intervenido “constituye efectivamente un humedal”. El parte indica que la documentación colectada “no permitió establecer que el sector estuviera oficialmente delimitado e individualizado como un humedal, con esa denominación”.

Anotó además que el municipio tiene en plena ejecución un inventario de humedales, una tarea que ya fue encomendada en la última reforma de la Carta Orgánica y que permanece incumplida.

Aun con la desestimación del amparo, la jueza dejó constancia de que el área tiene “características hídricas particulares”, con escurrimientos superficiales y “subsuperficiales” de agua, estructuras naturales y artificiales de drenaje y escurrimientos permanentes hacia el arroyo Ñireco.

La obra prevista por el municipio, según quedó asentado, contempla en diseño medidas ”destinadas a mantener y ordenar la dinámica hídrica existente”, incluidas aquellas que permitan “conducir los excedentes pluviales y mantener el escurrimiento” hacia el arroyo.

El fallo, que favoreció al Estado municipal, descartó también la posibiliddad de imponer la ejecución de obras de recomposición ambiental, como habían solicitado los amparistas.