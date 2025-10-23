Lo imputaron por robar y abusar sexualmente de una niña en Bariloche: ya cumplía prisión condicional

Un hombre que cumplía pena bajo libertad condicional y con tobillera electrónica por otro delito, abusó sexualmente de una niña y le robó pertenencias, luego de atacarla en plena calle. Del hecho trascendieron pocos detalles y su detención posterior se vio facilitada por el aporte de diversos testimonios, registros de una cámara de seguridad y el rastreo satelital del implemento que llevaba para controlar sus movimientos.

El último martes el hombre enfrentó la audiencia de formulación de cargos, donde la fiscalía expuso los datos disponibles sobre el hecho, ocurrido una semana antes. El juez de garantías a cargo del caso habilitó la continuidad de la investigación por dos meses y dictó la prisión preventiva del acusado por el mismo plazo.

Según información brindada por el Ministerio Público el episodio se registró el pasado lunes 13 en el barrio El Frutillar, ubicado en el Alto de Bariloche y el hombre enfrenta una causa penal por “abuso sexual doblemente agravado por la edad de la víctima y por mediar acceso carnal, en concurso real con el delito de robo”.

La imputación fue fundada por la fiscalía en declaraciones testimoniales, entrevistas en cámara Gesell, partes médicos, pericias, actuaciones de la policía y también con informes de la Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico.

Según fuentes no oficiales, la victima tiene 13 años, pero se desconocen otros pormenores del ataque, dada la reserva estricta que rodea habitualmente la investigación de ese tipo de delitos.