Morena Rial: pidieron la elevación a juicio del caso que investiga el supuesto robo

El fiscal de San Isidro Patricio Ferrari solicitó la elevación a juicio oral y público de la causa que investiga el presunto robo a una vivienda en la localidad bonaerense de Villa Adelina, hecho en el que estaría involucrada la influencer Morena Rial, según informaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas.

La joven de 26 años y Alan Martínez Fernández fueron imputados por una serie de delitos calificados. En concreto, se les atribuyen:

Robo doblemente agravado por escalamiento y efracción (hecho 1),

(hecho 1), en concurso real con robo doblemente agravado por su comisión en poblado y en banda y mediante efracción (hecho 2),

(hecho 2), en concurso real con robo doblemente agravado por su comisión en poblado y en banda y por efracción (hecho 3).

Por su parte, Lautaro Tomás Ledesma, de 23 años, quedó acusado de robo doblemente agravado por escalamiento y efracción (primer hecho) en concurso real con robo doblemente agravado por su comisión en poblado y en banda y por efracción (tercer hecho).

En la presentación de 29 páginas, Ferrari también solicitó el sobreseimiento del abogado Alan Juan José Cañete, tras concluir que “no se logró corroborar su responsabilidad” en los hechos investigados.

Cañete, vale recordar, es uno de los señalados para ir a juicio en la causa por el presunto desvío de la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años visto por última vez el 13 de junio de 2024 en 9 de Julio, provincia de Corrientes.

Según la investigación, Morena Rial es apuntada por su presunta participación en una serie de asaltos a viviendas ubicadas en Castelar (partido de Morón), Villa Adelina y Martínez (partido de San Isidro).