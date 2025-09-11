Neuquén estrenó un software que accede al 90% de los celulares y promete resolver más causas criminales

La Policía de Neuquén incorporó un moderno sistema de desbloqueo y análisis de dispositivos electrónicos que promete transformar las investigaciones judiciales en la provincia. Con una inversión superior a los 277 millones de pesos, el nuevo equipamiento busca fortalecer la capacidad de respuesta frente a delitos de alto impacto social.

El software Cellebrite Inseyets Pro UFED, presentado por el ministro de Seguridad Matías Nicolini, se convierte en una herramienta estratégica en casos vinculados a homicidios, hechos violentos y delitos relacionados con el microtráfico de drogas.

Un salto en la capacidad investigativa

Hasta ahora, los métodos tradicionales de desbloqueo apenas alcanzaban una efectividad del 45%. Con esta nueva tecnología, ese porcentaje se eleva al 90%, lo que permitirá acceder a información clave para el avance de las investigaciones. Además, se podrán realizar hasta 150 desbloqueos de dispositivos por año, un número que multiplica la capacidad de trabajo de los equipos locales.

El ministro Nicolini destacó que la incorporación representa “un salto cualitativo para la investigación criminal en la provincia, que permitirá reducir la dependencia de laboratorios externos y optimizar los tiempos de respuesta judicial”.

Uso judicial y federal

El sistema será operado por la División de Análisis Forense Informático (DAFI) de la Policía de Neuquén, que centraliza las pericias digitales de dispositivos secuestrados en causas judiciales. Estará disponible tanto para la Justicia provincial como para la federal y podrá ser requerido por diferentes unidades policiales.

Según informaron, la adquisición fue aprobada por decreto del gobernador Rolando Figueroa y forma parte del plan de fortalecimiento de la seguridad pública, que incluye también la compra de vehículos, equipamiento y tecnología de última generación.

Cómo funciona el software

El procedimiento comienza cuando un dispositivo es secuestrado en el marco de una investigación judicial. Con autorización previa, se conecta el aparato a la terminal UFED mediante un cable especializado. El software logra superar contraseñas, patrones de seguridad o sistemas de cifrado, habilitando el acceso a la información almacenada.

Una vez desbloqueado, el sistema extrae una copia forense del contenido completo del dispositivo. Entre los datos recuperados se incluyen mensajes de texto, conversaciones en aplicaciones como WhatsApp o Telegram, imágenes, videos, correos electrónicos, registros de llamadas, ubicación GPS e incluso archivos eliminados.

Clasificación y validez judicial

El software utiliza inteligencia artificial para clasificar y organizar la información según las necesidades de cada investigación. Luego, genera un reporte detallado que puede ser integrado a otras plataformas de análisis forense para profundizar el examen.

Todo el proceso se realiza bajo protocolos estrictos de cadena de custodia, lo que asegura la validez judicial de la evidencia obtenida. Según el área de investigaciones de la Policía, este aspecto es fundamental para que los datos extraídos puedan ser utilizados en un juicio sin riesgo de impugnaciones.

Una herramienta para el futuro

La puesta en marcha de este sistema coloca a la Policía del Neuquén entre las pocas fuerzas provinciales con tecnología de vanguardia para pericias digitales. En un contexto donde los dispositivos electrónicos se convirtieron en piezas centrales de casi todas las investigaciones criminales, contar con estas herramientas puede marcar la diferencia entre esclarecer un hecho o dejarlo impune.

La expectativa de las autoridades es que el software Cellebrite Inseyets Pro UFED no solo agilice las causas en curso, sino que también sea un factor disuasorio frente al delito, al incrementar las posibilidades de rastrear comunicaciones y actividades ilegales desde los dispositivos incautados.