¿Cómo funciona el novedoso software que lanzó Neuquén para resolver causas criminales?

La provincia de Neuquén incorporó un novedoso sistema que apunta a resolver causa criminales. Se trata de un software llamado Cellebrite Inseyets Pro UFED que se implementará en la Policía para agilizar el análisis forense de dispositivos móviles y digitales con el objetivo de resolver distintos delitos como crímenes, ciberdelitos y narcotráfico.

El software Cellebrite Inseyets Pro UFED fue presentado por el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, y se convierte en una herramienta estratégica que representa «un salto cualitativo para la investigación criminal en la provincia, que permitirá reducir la dependencia de laboratorios externos y optimizar los tiempos de respuesta judicial».

Cómo funciona el software

La principal función del software es desbloquear y acceder a la información de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos. A diferencia de los métodos anteriores, que tenían una efectividad de alrededor del 45%, este sistema alcanza un 90% de éxito en el desbloqueo.

Proceso de extracción y análisis:

Una vez que un dispositivo es secuestrado como parte de una investigación judicial, se conecta a la máquina que ejecuta el software. El software, bajo autorización judicial, logra desbloquear contraseñas, patrones de seguridad o cifrados, accediendo así a datos que antes eran inaccesibles. Se realiza una copia forense de todo el contenido del dispositivo, incluyendo mensajes de texto, conversaciones en aplicaciones como WhatsApp o Telegram, imágenes, videos, correos electrónicos, registros de llamadas y datos de ubicación GPS, e incluso archivos que hayan sido eliminados.

Una vez extraída la información, el software utiliza inteligencia artificial para clasificar y organizar los datos según las necesidades de la investigación. Esto permite a los investigadores procesar grandes volúmenes de información de manera más eficiente y encontrar patrones o pistas relevantes.

Luego el sistema genera un reporte detallado que puede ser utilizado en la investigación judicial y en otras plataformas de análisis forense para un examen más profundo.