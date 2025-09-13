¿Cómo funciona el novedoso software que lanzó Neuquén para resolver causas criminales?
La Policía del Neuquén presentó un software que permite desbloquear y acceder al 90% de los celulares. Un sistema clave en casos de crímenes, ciberdelitos y narcotráfico.
La provincia de Neuquén incorporó un novedoso sistema que apunta a resolver causa criminales. Se trata de un software llamado Cellebrite Inseyets Pro UFED que se implementará en la Policía para agilizar el análisis forense de dispositivos móviles y digitales con el objetivo de resolver distintos delitos como crímenes, ciberdelitos y narcotráfico.
El software Cellebrite Inseyets Pro UFED fue presentado por el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, y se convierte en una herramienta estratégica que representa «un salto cualitativo para la investigación criminal en la provincia, que permitirá reducir la dependencia de laboratorios externos y optimizar los tiempos de respuesta judicial».
Cómo funciona el software
La principal función del software es desbloquear y acceder a la información de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos. A diferencia de los métodos anteriores, que tenían una efectividad de alrededor del 45%, este sistema alcanza un 90% de éxito en el desbloqueo.
Proceso de extracción y análisis:
- Una vez que un dispositivo es secuestrado como parte de una investigación judicial, se conecta a la máquina que ejecuta el software.
- El software, bajo autorización judicial, logra desbloquear contraseñas, patrones de seguridad o cifrados, accediendo así a datos que antes eran inaccesibles.
- Se realiza una copia forense de todo el contenido del dispositivo, incluyendo mensajes de texto, conversaciones en aplicaciones como WhatsApp o Telegram, imágenes, videos, correos electrónicos, registros de llamadas y datos de ubicación GPS, e incluso archivos que hayan sido eliminados.
Una vez extraída la información, el software utiliza inteligencia artificial para clasificar y organizar los datos según las necesidades de la investigación. Esto permite a los investigadores procesar grandes volúmenes de información de manera más eficiente y encontrar patrones o pistas relevantes.
Luego el sistema genera un reporte detallado que puede ser utilizado en la investigación judicial y en otras plataformas de análisis forense para un examen más profundo.
Comentarios