ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Justicia

¿Cómo funciona el novedoso software que lanzó Neuquén para resolver causas criminales?

La Policía del Neuquén presentó un software que permite desbloquear y acceder al 90% de los celulares. Un sistema clave en casos de crímenes, ciberdelitos y narcotráfico.

Redacción

Por Redacción

Neuquén implementó un novedoso software para resolver causas criminales

Neuquén implementó un novedoso software para resolver causas criminales

La provincia de Neuquén incorporó un novedoso sistema que apunta a resolver causa criminales. Se trata de un software llamado Cellebrite Inseyets Pro UFED que se implementará en la Policía para agilizar el análisis forense de dispositivos móviles y digitales con el objetivo de resolver distintos delitos como crímenes, ciberdelitos y narcotráfico.

El software Cellebrite Inseyets Pro UFED fue presentado por el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, y se convierte en una herramienta estratégica que representa «un salto cualitativo para la investigación criminal en la provincia, que permitirá reducir la dependencia de laboratorios externos y optimizar los tiempos de respuesta judicial».

Cómo funciona el software

La principal función del software es desbloquear y acceder a la información de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos. A diferencia de los métodos anteriores, que tenían una efectividad de alrededor del 45%, este sistema alcanza un 90% de éxito en el desbloqueo.

Proceso de extracción y análisis:

  1. Una vez que un dispositivo es secuestrado como parte de una investigación judicial, se conecta a la máquina que ejecuta el software.
  2. El software, bajo autorización judicial, logra desbloquear contraseñas, patrones de seguridad o cifrados, accediendo así a datos que antes eran inaccesibles.
  3. Se realiza una copia forense de todo el contenido del dispositivo, incluyendo mensajes de texto, conversaciones en aplicaciones como WhatsApp o Telegram, imágenes, videos, correos electrónicos, registros de llamadas y datos de ubicación GPS, e incluso archivos que hayan sido eliminados.

Una vez extraída la información, el software utiliza inteligencia artificial para clasificar y organizar los datos según las necesidades de la investigación. Esto permite a los investigadores procesar grandes volúmenes de información de manera más eficiente y encontrar patrones o pistas relevantes.

Luego el sistema genera un reporte detallado que puede ser utilizado en la investigación judicial y en otras plataformas de análisis forense para un examen más profundo.


Temas

ciberseguridad

Crimen

Justicia

Neuquén

Software

La provincia de Neuquén incorporó un novedoso sistema que apunta a resolver causa criminales. Se trata de un software llamado Cellebrite Inseyets Pro UFED que se implementará en la Policía para agilizar el análisis forense de dispositivos móviles y digitales con el objetivo de resolver distintos delitos como crímenes, ciberdelitos y narcotráfico.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios