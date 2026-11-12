Qué pasa con el plazo fijo y los préstamos ahora que el Tesoro liberó $1,7 billones

El Tesoro dejó en el mercado alrededor de $1,7 billones tras la última licitación de deuda, y esos pesos empezarán a circular este viernes, cuando se liquide la operación. La señal apunta a una baja de las tasas de interés, que puede sentirse en el rendimiento de los plazos fijos y en el costo de los préstamos.

En la licitación del miércoles, la secretaría de Finanzas adjudicó $8,87 billones frente a vencimientos por unos $10,6 billones, lo que dejó una renovación efectiva cercana al 84%, según cálculos de analistas. Fue la primera licitación que liberó pesos desde agosto, como informó Diario RÍO NEGRO.

Qué puede pasar con las tasas de los plazos fijos

Antes de la licitación, la tasa de caución, la que se paga por prestar pesos a un día en el mercado, llegó a un máximo del 28,4%. Martín de la Fuente, analista de Bavsa, explicó a Infobae que la intención sería que esa tasa de fondeo vuelva a ubicarse en torno al 20% o 21%.

Si sobran pesos y la tasa de fondeo baja, los bancos tienen menos incentivos para pagar más por los depósitos. Por eso, los ahorristas podrían ver rendimientos algo más bajos en los plazos fijos en las próximas semanas, aunque el movimiento dependerá de cada entidad.

Qué es el “punto Anker” y por qué el Gobierno espera más créditos

El escenario que busca el Gobierno tiene nombre: el “punto Anker”. Es un concepto que popularizó el ministro de Economía, Luis Caputo, y que toma el nombre de Anker Latinoamérica, la consultora que fundó junto al actual presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Describe el momento en que los bancos dejan de renovar deuda del Estado para prestarle ese dinero a familias y empresas, lo que permite que la economía se remonetice de forma genuina. Un movimiento similar ocurrió en junio, cuando el Tesoro también soltó pesos para calmar las tasas.

El tema estuvo en el centro de una discusión entre Caputo y el economista Ricardo Arriazu, que venía advirtiendo que la absorción de pesos estaba “destruyendo crédito interno”. El ministro le respondió que no falta liquidez y que la cantidad de pesos depende de lo que demande el mercado.

La próxima prueba será la siguiente licitación, en la que el Tesoro enfrentará vencimientos por unos $29,6 billones. Ese resultado mostrará si el giro hacia más pesos en la calle se sostiene.