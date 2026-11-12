La fuga de película de un exterrorista italiano en Buenos Aires: quién es Leonardo Bertulazzi y cómo escapó de su arresto domiciliario

Leonardo Bertulazzi, un exintegrante de las Brigadas Rojas italianas, escapó del departamento donde cumplía arresto domiciliario en el barrio porteño de San Telmo. Para concretar la fuga, se quitó la tobillera electrónica, utilizó un arnés y descendió desde un quinto piso hasta un terreno baldío. Ahora es buscado por la Policía Federal Argentina (PFA).

Según reconstruyó LA NACION a partir de fuentes de la investigación, el hombre, de 74 años, estaba alojado en un edificio de la calle Defensa al 600. Tenía vigilancia policial en la puerta de su departamento y esperaba que se concretara su extradición a Italia, avalada por la Corte Suprema en julio de 2025.

Cómo fue la fuga de Leonardo Bertulazzi del departamento de San Telmo

De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, Bertulazzi primero colocó la tobillera electrónica dentro de un tubo con carne de cerdo y una almohadilla térmica para mantener la temperatura. Después utilizó un arnés para descolgarse desde el quinto piso hasta el techo del edificio.

Leonardo Bertulazzi estaba detenido en Buenos Aires por un pedido de extradición de Italia

Desde allí bajó unos cinco metros con una soga hasta llegar a un terreno baldío ubicado en la parte trasera de la propiedad. Luego trepó un portón metálico y salió a la calle. Una cámara de seguridad registró parte de la maniobra, que ocurrió el martes a las 6.01.

La investigación quedó a cargo del juez federal Sebastián Ramos. Detectives de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA analizan las filmaciones para reconstruir el recorrido que realizó después de escapar.

Quién es Leonardo Bertulazzi y por qué Italia pidió su extradición

Bertulazzi era buscado por la Justicia italiana por secuestros, asociación ilícita y tenencia y uso de armas de guerra durante las décadas de los 70 y 80′. Según la agencia ANSA, recibió una condena definitiva de 27 años de prisión por el secuestro del empresario Pietro Costa y su pertenencia a una organización armada.

Integró las Brigadas Rojas, grupo terrorista que protagonizó distintos hechos de violencia en Italia. Entre sus crímenes más resonantes estuvo el secuestro y asesinato del exprimer ministro Aldo Moro, en 1978. Bertulazzi tuvo participación en la logística de ese operativo.

El momento del escape registrado por una cámara de seguridad. Captura: Clarín.

En mayo de 2002 ingresó a la Argentina en motocicleta por un paso fronterizo cercano a Bariloche. Dos años antes había sido capturado en la Patagonia, adonde había llegado desde Chile. En 2004 recibió el estatus de refugiado, que fue derogado en 2024 y derivó en su detención en agosto de ese año.

Su abogado, Rodolfo Yanzón, cuestionó las condiciones de salud de su defendido y afirmó que había sufrido tres accidentes cerebrovasculares (ACV) en los últimos dos años. También sostuvo que había solicitado estudios médicos antes de un eventual traslado a Italia.

La millonaria recompensa por información sobre Leonardo Bertulazzi

El Ministerio de Seguridad Nacional estableció una recompensa de 20 millones de pesos para quienes aporten información que permita encontrar y detener a Bertulazzi.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial y se enmarca en el Programa Nacional de Recompensas, que contempla compensaciones económicas para personas que brinden datos útiles sobre prófugos de la Justicia.