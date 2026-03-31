Oficial inspector de la Policía de Río Negro irá a juicio: está acusado de abusar de una empleada de la fuerza

La Justicia de Viedma fijó para el próximo 21 de abril el inicio del juicio oral y público contra un oficial inspector de la Policía de Río Negro, acusado de abuso sexual simple. El hecho, ocurrido en una unidad policial ubicada entre los barrios América y 20 de Junio, tiene como víctima a una empleada administrativa de la fuerza. La fiscalía decidió agravar la calificación legal debido a que el delito fue cometido por un miembro de la fuerza de seguridad en ejercicio de sus funciones.

Los detalles de la imputación por abuso y jerarquía

Según la acusación fiscal, el episodio ocurrió el pasado 4 de julio dentro de la oficina de Asuntos Internos. El imputado, valiéndose de su rango y autoridad, habría tomado la mano de la víctima para obligarla a tocar sus genitales por encima de la ropa, mientras profería expresiones de explícita connotación sexual.

Este accionar, enmarcado en una relación de asimetría de poder, es el eje central de la teoría del caso que buscará probar el Ministerio Público.

Audiencia preparatoria y protección a la víctima

En una audiencia realizada recientemente a través de la plataforma Zoom, se definieron los aspectos organizativos del debate.

Una de las disposiciones más relevantes es que la declaración testimonial de la víctima se realizará sin la presencia del acusado en la sala, una medida de protección solicitada por la mujer para evitar la revictimización. Tras su relato, se espera la comparecencia de otros ocho testigos convocados por las partes.

Cronograma del debate y alegatos

La planificación judicial prevé que el juicio se desarrolle en una única jornada intensiva. Durante la mañana se realizarán los alegatos de apertura y la producción de la prueba testimonial.

Por la tarde, será el turno de los alegatos de clausura, donde la fiscalía y la defensa expondrán sus conclusiones finales antes de que el tribunal pase a deliberar para dictar un veredicto.

Fechas clave: veredicto y posible condena

Se estima que el tribunal dará a conocer el veredicto el próximo 28 de abril. En el caso de que el oficial sea hallado culpable, la instancia no terminará allí: se ha fijado el 1 de junio para la realización de la audiencia de cesura.

En esa fecha, las partes debatirán la magnitud de la pena que deberá cumplir el agente, considerando los agravantes por su rol institucional y el daño causado a la víctima.