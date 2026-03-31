Qué se sabe del arma utilizada en el tiroteo fatal en la escuela de Santa Fe: la voz de un experto

La provincia de Santa Fe continúa conmocionada por el ataque armado ocurrido este lunes en la Escuela N° 40 de San Cristóbal, donde un alumno de 13 años perdió la vida y varios adolescentes resultaron heridos. A medida que avanza la investigación, surgen datos cruciales sobre el armamento y la logística utilizada por el estudiante agresor.

Momento en el que los alumnos de la escuela 40° escapaban tras el tiroteo.

El arma del crimen: una escopeta de caza

Diario Río Negro accedió a documentación y pudo confirmar que el arma utilizada es una escopeta calibre 12-70 modelo Tecni Mec. Se trata de una pieza diseñada para la caza, con cañón doble superpuesto y sistema de quiebre manual.

Uno de los puntos que más intriga a los investigadores es el traslado del arma. Aunque inicialmente se sospechó de un estuche de guitarra, el fiscal regional Carlos Vottero precisó que la escopeta ingresó al establecimiento dentro de una mochila. Esto refuerza la hipótesis de que el menor pudo haberla desarmado previamente para ocultarla y reensamblarla dentro de la institución.

Así disparaba el adolescente contra otros alumnos.

Municiones y la versión del abuelo

El arma pertenecía al abuelo del menor, quien aseguró ante los medios que la escopeta le había sido sustraída: “Me la robaron, hice la denuncia”, declaró, añadiendo que el arma no tenía cartuchos en su poder. Sin embargo, la fiscalía intenta determinar cómo el adolescente obtuvo el parque de municiones, ya que al momento del ataque vestía un cinturón de carga con al menos 40 cartuchos.

Cinturón con 40 cartuchos secuestrados al joven tirador.

La voz de un experto: «El conocimiento está a un clic de distancia»

En diálogo exclusivo con Diario Río Negro, el reconocido instructor de tiro Jorge Manriquez (ITB 6314), Director de la academia de tiro Weapons IGT 01007 (ANMaC/Renar), analizó los riesgos de la guarda negligente y el impacto de la era digital en estos incidentes.

P: Jorge, suele haber un debate recurrente sobre la presencia de armas en el entorno familiar. ¿Cuál es su visión sobre el riesgo que esto implica hoy en día?

Jorge Manriquez: Mira, para mí el tema de que las armas estén al alcance de cualquier integrante de la familia es una cuestión de que falta conocer los lugares de guarda que sean más efectivos o conseguir los armeros que hoy están homologados. Invertir en seguridad domiciliaria a veces es difícil de concientizar a cualquier legítimo usuario que quiere tener el arma al alcance de la mano, pero se olvida de que también va a estar al alcance de cualquier ser querido.

P: ¿Falta entonces un proceso de educación dentro del hogar?

JM: Exactamente. Tiene que ver con empezar a capacitar a todo el grupo familiar en que las armas mal manipuladas van a ocasionar una lesión grave o hasta inclusive quitarle la vida a otro ser humano. Por lo general, todas las lesiones que han habido dentro de lo que son los legítimos usuarios son de carácter intrafamiliar. Hay que hacer una campaña masiva de concientización. Hoy tenés armeros para armas cortas y largas con clave de dígito pulgar, alfanuméricos o con llaves, todos homologados por el organismo de control, para que la guarda sea realmente efectiva.

P: Respecto a los incidentes que involucran a menores con conocimientos sobre armas, ¿cree que la exposición a internet ha cambiado las reglas del juego?

JM: El conocimiento está a un clic de distancia. Cualquier canal de YouTube te pone muchísima información; el acceso es ilimitado. Si conocés algún otro idioma y entrás a canales americanos o europeos, tenés el funcionamiento paso a paso de cualquier arma. Sumado a eso, los juegos bélicos influyen muchísimo en los chicos. Es una cuestión que requiere un análisis mucho más profundo que una charla de café. Si no invertimos en concientización, siempre vamos a andar corriendo de atrás.

La Policía de Santa Fe intervino en la Escuela 40° tras el ataque armado.

P: Se habla mucho de fenómenos como el «tirador activo» o ataques en escuelas. ¿Estamos preparados para esa mentalidad?

JM: Nosotros no tenemos esa mentalidad de «lobos solitarios». A veces puede darse una situación de esa naturaleza detonada por el bullying. Podría haber sido un palo o cualquier otro elemento para lastimar, pero al ser un arma, el impacto es otro. Por eso insisto: no es solo comprarte una pistola y tenerla en tu casa; tenés que ver el lugar de guarda acorde y seguro, tanto para vos como para tu entorno.

P: ¿Siente que el Legítimo Usuario es consciente de su responsabilidad legal y civil?

JM: El legítimo usuario tiene que empezar a crear un pensamiento crítico. Siempre se quiere tener todos los derechos, pero se olvida de las obligaciones. Todo el mundo quiere tener portación y «bla bla bla», pero cuando les preguntás dónde guardan el arma, te dicen: «arriba de la heladera», «en el ropero» o «en el horno de la cocina». Está bien exigir derechos, pero también tenés la obligación de tener un lugar de guarda acorde.

P: ¿Debería haber un cambio en la normativa de exigencias para los usuarios iniciales?

JM: Me parece que tendrían que empezar a exigir no solo capacitaciones obligatorias, sino también un lugar de guarda acorde desde el momento en que te comprás tu primera arma en adelante. Hoy avanzó mucho la tecnología en cajas fuertes de fácil acceso para quien busca defensa domiciliaria. Hay un montón de dispositivos para darle seguridad o inutilizar el arma momentáneamente, de modo que solo el legítimo usuario pueda operarla. El acceso debe ser fácil para vos, no para cualquier persona que entre a tu casa.