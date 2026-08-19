Juicio Escuelita: las defensas pidieron absoluciones para los seis acusados en Neuquén

La causa que investiga los delitos cometidos durante la dictadura en la región finalizará estre jueves con las dúplicas de las partes, en tanto el veredicto de los jueces se conocerá el martes para los seis acusados de secuestros, torturas y desapariciones forzadas.



En este noveno tramo de juzgamiento, se abordaron 17 casos, cinco de ellos de personas que aún no se conoce dónde están. Los alegatos de las defensas públicas y de los abogados de parte terminaron el 18 de agosto y en todos los casos, pidieron la absolución de los acusados.



Plantearon la prescripción de los delitos, indicaron que la fiscalía no había probado su participación en los tormentos y abordaron también el accionar por obediencia debida.

Los acusados que llegan a la sentencia



El presidente del tribunal, Alejandro Cabral dio a conocer el fallecimiento del gendarme Miguel Cil durante los alegatos, sin embargo fue durante la intervención de su defensor particular Marcelo Llambías, que se supo que el acusado se había quitado la vida. El abogado explicó en la audiencia que el imputado se sentía humillado tras ser responsabilizado por el secuestro ilegal y tormentos padecidos en San Martín de los Andes por una de la víctimas.



Llambías reivindicó la teoría de los dos demonios, basada en la justificación de los tormentos y desapariciones forzadas cometidas por quienes tomaron el poder durante la dictadura, como parte de una supuesta guerra. Invocó la obediencia debida, cuestionó “el tortuoso camino jurídico” que derivó en los juicios de lesa humanidad y consideró que la legalidad estaba “herida de muerte” con los fallos Simón y Macedo que habilitaron el juzgamiento de los partícipes en los operativos ilegales de detención y tortura.

Los acusados siguieron todo el juicio por videoconferencia (foto archivo)



Los defensores oficiales Pablo Repetto, Lucas Oller y Federico Ferro solicitaron la absolución de los militares de inteligencia Sergio San Martín, Jorge Di Pasquale, Carlos Carreto, Hugo Renés y el gendarme Emilio Sachitella. También el del policía de Río Negro, Miguel Angel Ferrari por el traslado e interrogatorio en la comisaría de Catriel.



Los hechos cometidos en las comisarías de Catriel, San Martín de los Andes, en el escuadrón de Junín y dependencias de Gendarmería de la zona cordillerana indicaron que “el terrorismo de Estado llegó a todos los lugares de Argentina, en cada lugar con sus características propias: con centros clandestinos con muchas víctimas y en otros lugares, se llevaban a las víctimas a la comisaría del pueblo”, dijo el fiscal auxiliar David Maestre al ser consultado sobre cuestionamientos que hicieron los defensores sobre los casos presentados en este juicio.