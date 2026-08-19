Cierran un puente sobre el Canal Grande en Roca: los desvíos y cuánto durará el corte

El tránsito vehicular en la calle Maipú estará interrumpido a partir de este jueves. Foto: archivo.

El puente sobre el Canal Grande en la calle Maipú, entre Gelonch y Gadano, permanecerá cerrado al tránsito vehicular a partir de este jueves debido a la ejecución de obras de reparación en la calzada.

Las tareas de arreglo se extenderán por un período aproximado de 15 días. Este plazo resulta indispensable para permitir el correcto fraguado del hormigón, un proceso químico que garantiza la resistencia mecánica del material y evita que el peso de los vehículos genere fisuras, deformaciones o roturas prematuras en la superficie.

Desde la municipalidad de General Roca explicaron que los deterioros en la estructura fueron provocados por las reiteradas pérdidas de agua registradas sobre esa zona de la calle Maipú.

Durante las dos semanas que demandará la obra, la circulación de todo tipo de vehículos sobre el puente estará completamente prohibida. Las autoridades municipales notificaron con anticipación a las fuerzas de seguridad y al personal del hospital local para que adecuen la logística de circulación ante eventuales emergencias.

Se solicita a los automovilistas circular con precaución por las inmediaciones, reducir la velocidad y respetar las vallas y carteles precautorios. Los inspectores remarcaron que el vallado de seguridad no debe ser retirado ni desplazado bajo ninguna circunstancia, incluso si no se observa personal trabajando en el sector, ya que el fraguado del material continúa aun sin presencia de operarios en la calzada.