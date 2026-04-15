Pidieron 5 años de prisión para tres coautores condenados por un robo agravado en Godoy

La Fiscalía descentralizada solicitó este martes una pena de cinco años de prisión efectiva para tres hombres declarados culpables de un robo agravado ocurrido en mayo pasado en General Enrique Godoy. El planteo se realizó durante la audiencia de cesura, en la que también la defensa pública pidió una condena de tres años de ejecución condicional, con reglas de conducta. El Tribunal Colegiado dará a conocer su resolución el próximo 20 de abril a las 10:30.

Pedido de pena y agravantes

Durante su alegato, el Ministerio Público Fiscal remarcó el impacto del hecho en las víctimas, una mujer y su hija menor de edad. Entre los agravantes, señaló las secuelas psicológicas detectadas por profesionales de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI).

El fiscal adjunto indicó que se acreditaron «flashbacks, estado de alerta permanente y temor a sufrir un hecho similar», además de conductas regresivas y manifestaciones físicas vinculadas al trauma.

“Solicitamos que se valore el daño ocasionado, no solo en el momento del hecho, sino sus consecuencias prolongadas en el tiempo”, sostuvo el representante del MPF.

Como atenuante, se tuvo en cuenta que los tres imputados no poseen antecedentes penales.

La postura de la defensa

Por su parte, la defensa pública pidió una pena menor, de tres años en suspenso, y planteó la necesidad de considerar las trayectorias personales de los acusados.

“Las historias de vida de mis asistidos, marcadas por contextos complejos, deben ser consideradas”, expresó el defensor, quien propuso reglas de conducta como fijar domicilio, someterse a control del IAPL y realizar un curso sobre violencia de género.

El hecho investigado

El robo ocurrió en una vivienda de General E. Godoy, alrededor de las 15:15. Según la acusación, los tres hombres ingresaron al domicilio donde se encontraban una mujer y su hija.

Bajo amenazas con un arma de utilería, obligaron a la víctima a desbloquear su celular y realizar una transferencia de dinero. Luego la maniataron y encerraron a la menor en otra habitación.

“Se apoderaron ilegítimamente de dinero en efectivo, teléfonos celulares y la copia de una llave de vehículo”, detalló la fiscalía.

El tribunal ya había declarado a los imputados coautores del delito de robo doblemente agravado por haberse cometido en poblado y en banda y con uso de arma de utilería.

Definición pendiente

Tras la exposición de las partes y la producción de prueba, el Tribunal Colegiado quedó en condiciones de dictar sentencia. La decisión será comunicada el próximo 20 de abril.