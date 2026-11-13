Mirtha Legrand: quiénes son los invitados de este sábado 14 de noviembre y por qué conduce Juana Viale

Según confirmó El Trece, el programa comenzará a las 22:30, una hora más tarde de lo habitual. En esta oportunidad, la conductora compartirá la mesa con cuatro figuras vinculadas al espectáculo, el La Noche de Mirtha se prepara para una nueva edición este sábado 14 de noviembre de 2026, con invitados de distintos ámbitos y una modificación importante en su horario habitual. Mientras Mirtha Legrand continúa recuperándose, su nieta Juana Viale volverá a ponerse al frente de la tradicional mesaza de El Trece.

Según confirmó El Trece, el programa comenzará a las 22:30, una hora más tarde de lo habitual. En esta oportunidad, la conductora compartirá la mesa con cuatro figuras vinculadas al espectáculo, el periodismo de investigación y la actualidad económica.

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand este sábado 14 de noviembre

La producción confirmó cuatro invitados para la emisión de este sábado:

Laurita Fernández: actriz, bailarina y conductora, que actualmente se encuentra de gira con la obra teatral La cena de los tontos.

actriz, bailarina y conductora, que actualmente se encuentra de gira con la obra teatral La cena de los tontos. Hugo Alconada Mon: abogado y periodista de investigación, reconocido por su trabajo sobre temas políticos, judiciales y de actualidad.

abogado y periodista de investigación, reconocido por su trabajo sobre temas políticos, judiciales y de actualidad. Nacho Girón: periodista y conductor, que aportará su mirada sobre los temas de la agenda nacional.

periodista y conductor, que aportará su mirada sobre los temas de la agenda nacional. Santiago Bulat: economista y especialista en finanzas, que participará de la conversación sobre la situación económica.

La combinación de invitados anticipa una mesa con temas variados, desde el presente del espectáculo argentino hasta el análisis de la actualidad política y económica.

Por qué Mirtha Legrand no estará en su programa este sábado

Mirtha Legrand continuará ausente de la conducción mientras avanza con su recuperación. Por ese motivo, Juana Viale seguirá al frente del histórico ciclo televisivo.

La nieta de La Chiqui ya estuvo a cargo de emisiones anteriores y volverá a ocupar su lugar durante la noche del sábado.

Por el momento, no se confirmó una fecha definitiva para el regreso de Mirtha a la pantalla.

A qué hora empieza La Noche de Mirtha este sábado 14 de noviembre

La emisión tendrá un cambio de horario que los televidentes deberán tener en cuenta.

La Noche de Mirtha comenzará este sábado 14 de noviembre a las 22:30 por El Trece, en lugar de las 21:30.

El ciclo mantendrá su formato habitual, con invitados reunidos alrededor de la mesa para conversar sobre sus experiencias personales, sus proyectos y los temas que marcan la actualidad.

Quiénes estarán con Juana Viale el domingo 15 de noviembre

Además de conducir el programa de su abuela, Juana Viale tendrá una nueva edición de Almorzando con Juana el domingo 15 de noviembre, desde las 13:45.

En esta oportunidad, los invitados confirmados son:

Emilia Mazer , actriz.

, actriz. Sabrina Carba , actriz.

, actriz. Daniel Aráoz , actor y humorista.

, actor y humorista. Nacho Bulián, locutor e imitador.

De esta manera, Juana Viale estará al frente de las dos mesazas del fin de semana, mientras se espera el regreso de Mirtha Legrand a la televisión.