Más cámaras de seguridad en Neuquén: cómo se distribuirán en cinco ciudades

La ampliación de la red de videovigilancia alcanzará a cinco ciudades del área metropolitana de Neuquén.

El Gobierno de Neuquén dio el primer paso para ampliar la red de cámaras de seguridad en Neuquén capital, Centenario, Plottier, Senillosa y Vista Alegre. A través de una licitación, prevé incorporar 1.348 nuevos dispositivos, lo que representa un incremento del 80% respecto de la cantidad actual. Si se concreta el proyecto, el sistema pasará de 1.680 a 3.028 cámaras.

La medida quedó establecida mediante el decreto 1882/2026. Además de ampliar la cobertura territorial, el proyecto contempla la incorporación de tecnología para analizar imágenes en tiempo real, identificar vehículos y mejorar el funcionamiento de los centros de monitoreo.

La distribución de los equipos muestra diferencias importantes entre las localidades. Neuquén capital concentrará 792 de las nuevas cámaras, casi el 59% del total previsto, y pasará de los 1.318 dispositivos actuales a 2.110.

Sin embargo, el crecimiento proporcional más significativo se dará en Centenario. La ciudad cuenta actualmente con 52 cámaras y el proyecto contempla elevar esa cifra a 367, con la incorporación de 315 equipos. Esto representa un incremento cercano al 606%, por lo que su red de vigilancia se multiplicará por siete.

En Plottier se proyecta sumar 165 dispositivos, para pasar de 220 a 385. Senillosa incorporará 52 cámaras y alcanzará las 114, mientras que Vista Alegre pasará de 28 a 52, con 24 equipos adicionales.

Nuevas tecnologías para el monitoreo de la seguridad

El proyecto no se limita a aumentar la cantidad de cámaras instaladas en las calles. También prevé una renovación tecnológica del sistema, con equipos de mayor resolución y herramientas que permitirán procesar imágenes y generar alertas para los operadores.

Entre las funciones previstas se encuentran el reconocimiento automático de vehículos, el análisis de comportamientos y la detección de situaciones que requieran intervención policial. Estas herramientas podrán utilizarse tanto durante los operativos de prevención como en investigaciones posteriores.

Otro de los cambios será la implementación de un sistema propio y autogestionado por la Provincia, con el objetivo de reducir la dependencia de servicios tercerizados. Para eso, la contratación incluirá equipamiento, licencias y componentes necesarios para administrar la red.

La ampliación también demandará adecuaciones en los centros de monitoreo. Está previsto incorporar puestos de trabajo, reforzar la dotación de operadores y ampliar la capacidad de almacenamiento de imágenes, teniendo en cuenta el volumen de información que generarán los nuevos dispositivos.

Cómo será la licitación para instalar las nuevas cámaras

La contratación abarcará la compra de cámaras, licencias, infraestructura de conectividad y los trabajos de instalación y puesta en funcionamiento. También incluirá el mantenimiento preventivo y correctivo durante 36 meses, con posibilidad de prorrogar el servicio por un período similar.

El procedimiento se realizará a través de la Plataforma de Compras Digitales de Neuquén (CoDiNEU). El Ministerio de Seguridad deberá definir la fecha de apertura de las ofertas, por lo que la ampliación todavía se encuentra en una etapa previa a la adjudicación.

El anuncio oficial no precisa cuánto demandará la inversión ni establece un cronograma para la instalación de los dispositivos. Tampoco detalla en qué barrios, calles o sectores de cada localidad se ubicarán las nuevas cámaras.

De concretarse el proyecto, las cinco ciudades pasarán a contar con 3.028 dispositivos de videovigilancia. La Provincia busca así extender la cobertura del sistema actual y sumar nuevas herramientas tecnológicas para el trabajo policial.