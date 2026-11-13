Canelones de zucchini rellenos de ricota y verduras
Una receta fácil y sabrosa que reemplaza la masa tradicional por láminas de zucchini.
Los canelones de zucchini son una alternativa rica, práctica y liviana para incorporar más verduras a las comidas sin renunciar a los platos clásicos.
En esta receta, las tradicionales masas se reemplazan por finas láminas de zucchini que envuelven un relleno cremoso de ricota y espinaca, cubierto con salsa de tomate y queso gratinado. Una preparación sencilla, ideal para un almuerzo o una cena diferente.
Rinde: 2 porciones (6 a 8 canelones)
Preparación: 20 minutos
Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 2 zucchinis grandes.
- 250 g de ricota.
- 1 atado de espinaca.
- ½ cebolla.
- 1 huevo.
- 30 g de queso rallado.
- Salsa de tomate, cantidad necesaria.
- Sal, pimienta y nuez moscada.
- Aceite de oliva.
Preparación
1. Preparar los zucchinis: lavarlos y cortarlos en láminas finas a lo largo, con una mandolina o un cuchillo. Pasarlos brevemente por una sartén o plancha para ablandarlos y que puedan enrollarse sin romperse.
2. Hacer el relleno: picar la cebolla y saltearla con un poquito de aceite. Agregar la espinaca picada y cocinar hasta que pierda volumen. Retirar y dejar enfriar.
3. Mezclar: colocar la ricota en un recipiente, incorporar la espinaca, el huevo y el queso rallado. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.
4. Armar los canelones: superponer dos o tres láminas de zucchini, distribuir una porción del relleno y enrollar cuidadosamente.
5. Llevar al horno: colocar los rollitos en una fuente con una base de salsa de tomate. Cubrir con un poco más de salsa y queso rallado.
6. Cocinar: llevar al horno precalentado a 180 °C durante 15 a 20 minutos, hasta que estén calientes y el queso se gratine.
Un consejo para que queden perfectos
Secá las láminas de zucchini con papel de cocina antes de rellenarlas. Así evitás que larguen demasiada agua durante la cocción.
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