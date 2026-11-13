Canelones de zucchini rellenos de ricota y verduras

Se rellenan con ricota y espinaca, se cubren con salsa de tomate y queso y se llevan al horno. Foto: gentileza.

Los canelones de zucchini son una alternativa rica, práctica y liviana para incorporar más verduras a las comidas sin renunciar a los platos clásicos.

En esta receta, las tradicionales masas se reemplazan por finas láminas de zucchini que envuelven un relleno cremoso de ricota y espinaca, cubierto con salsa de tomate y queso gratinado. Una preparación sencilla, ideal para un almuerzo o una cena diferente.

Rinde: 2 porciones (6 a 8 canelones)

Preparación: 20 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

2 zucchinis grandes.

250 g de ricota.

1 atado de espinaca.

½ cebolla.

1 huevo.

30 g de queso rallado.

Salsa de tomate, cantidad necesaria.

Sal, pimienta y nuez moscada.

Aceite de oliva.

Preparación

1. Preparar los zucchinis: lavarlos y cortarlos en láminas finas a lo largo, con una mandolina o un cuchillo. Pasarlos brevemente por una sartén o plancha para ablandarlos y que puedan enrollarse sin romperse.

2. Hacer el relleno: picar la cebolla y saltearla con un poquito de aceite. Agregar la espinaca picada y cocinar hasta que pierda volumen. Retirar y dejar enfriar.

3. Mezclar: colocar la ricota en un recipiente, incorporar la espinaca, el huevo y el queso rallado. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.

4. Armar los canelones: superponer dos o tres láminas de zucchini, distribuir una porción del relleno y enrollar cuidadosamente.

5. Llevar al horno: colocar los rollitos en una fuente con una base de salsa de tomate. Cubrir con un poco más de salsa y queso rallado.

6. Cocinar: llevar al horno precalentado a 180 °C durante 15 a 20 minutos, hasta que estén calientes y el queso se gratine.

Un consejo para que queden perfectos

Secá las láminas de zucchini con papel de cocina antes de rellenarlas. Así evitás que larguen demasiada agua durante la cocción.