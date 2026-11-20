Cristian «Pity» Álvarez sorprendió este viernes 20 de noviembre al participar por Zoom de la audiencia final del juicio por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz. Aunque los jueces no autorizaron su traslado desde la clínica psiquiátrica donde permanece internado, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados pudo dirigirse al tribunal antes de que se conociera el veredicto.

Según informó Noticias Argentinas, el músico tomó la palabra durante la audiencia y cuestionó el alegato de la Fiscalía, que solicitó una condena de 18 años y seis meses de prisión.

«Quiero decir que me pareció un poco excesivo el alegato que presentó el fiscal», expresó Álvarez.

El cantante recordó que durante el proceso había brindado su versión de los hechos y explicó que intentó transmitir las circunstancias que, según su postura, rodearon el episodio ocurrido en Villa Lugano en 2018.

Antes de finalizar su intervención, volvió a cuestionar el pedido fiscal y dejó la resolución en manos de los jueces.

La tensión entre la defensa y el tribunal antes del veredicto

La audiencia comenzó pasadas las 11.40 y estuvo marcada por un fuerte cruce entre la defensa del músico y los integrantes del tribunal.

El abogado Javier Baños insistió en sus cuestionamientos a la validez del juicio y sostuvo que la situación de internación de Álvarez debía ser considerada al momento de resolver.

Mientras la defensa reclama la absolución o, de manera alternativa, una condena por exceso en la legítima defensa, la Fiscalía solicitó 18 años y seis meses de prisión.

La querella, por su parte, pidió 11 años y dos meses.

La decisión final quedó en manos del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, que debe resolver la responsabilidad penal del músico por el crimen ocurrido el 12 de julio de 2018.