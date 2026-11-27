Mientras que el feriado del 8 de diciembre 2026 garantiza el cese obligatorio de actividades y el cobro doble para quienes presten tareas, la jornada previa del lunes 7 opera bajo una figura legal distinta, dejando la apertura comercial y el pago habitual a criterio exclusivo de cada empleador.

Esta diferenciación surge de lo establecido en el Calendario Oficial de Feriados de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en concordancia con la Ley 27.399 y los artículos 166 y 182 de la Ley de Contrato de Trabajo (N° 20.744). Ambas normativas regulan el funcionamiento del próximo fin de semana extendido, que abarcará desde el sábado 5 hasta el martes 8 de diciembre 2026 inclusive.

Diferencias salariales entre el lunes 7 y el feriado del 8 de diciembre 2026

La Ley 20.744 traza una línea divisoria estricta entre las dos jornadas hábiles afectadas por el calendario oficial, modificando el bolsillo de los trabajadores del sector privado según el día en que cumplan funciones:

Lunes 7 de diciembre 2026 (día no laborable con fines turísticos) : según el artículo 182 de la Ley de Contrato de Trabajo, la actividad es optativa para el empleador. Si la empresa decide abrir sus puertas, el personal está obligado a asistir y percibe su salario simple, sin ningún recargo adicional.

: según el artículo 182 de la Ley de Contrato de Trabajo, la actividad es optativa para el empleador. Si la empresa decide abrir sus puertas, el personal está obligado a asistir y percibe su salario simple, sin ningún recargo adicional. Martes 8 de diciembre 2026 (feriado nacional inamovible): rigen las normas del descanso dominical fijadas en el artículo 166. Quienes no trabajen cobran su haber habitual; en cambio, quienes presten servicios deben recibir el valor de la jornada regular más una suma igual (pago doble).

Qué se conmemora en el feriado del 8 de diciembre por el Día de la Inmaculada Concepción

La fecha fija en el almanaque nacional responde a una de las celebraciones centrales de la doctrina católica, instituida formalmente en 1854 por el papa Pío IX tras los antecedentes históricos registrados en España en 1644.

A diferencia de la creencia popular que vincula la fecha con la concepción de Jesús, el dogma recuerda la preservación de María de Nazaret frente al pecado original desde el momento de su propia concepción. En Argentina, la jornada mantiene el carácter de feriado inamovible, por lo que no admite traslados independientemente del día de la semana en que coincida.