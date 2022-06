¿Por qué está libre el abuelo que mató a su nieto en Bahía Blanca?

El militar retirado que asesinó a su nieto en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca continuará en libertad debido a que tiene 77 años y seguirá siendo investigado por el delito de homicidio calificado por el vínculo y por ser cometido con un arma de fuego, por haberse excedido en la legítima defensa.

Si bien la calificación legal contra Domingo Faustino Verna es grave, el fiscal de la causa, Jorge Viego, resolvió mantenerlo en libertad mientras avanza recopila pruebas para la investigación sobre el asesinado de Brian Batalla Verna.

Así lo confirmó este viernes el fiscal General de Bahía Blanca, Juan Pablo Fernández, en declaraciones radiales al programa «Bahía Hoy», de la Brújula 24.

“Está imputado de un delito, más allá de que haya legítima defensa o no, o que la haya excedido. La imputación es exceso en la legítima defensa y tiene una pena menor”, indicó.

Y agregó: “Es la que prevé el Código para el delito culposo, con lo cual puede transitar el proceso en libertad. Habrá que ver si con el correr de los días esta calificación se mantiene o se modifica, porque se ha dado en los primeros momentos de la investigación. Por eso puede variar la prueba, mantenerse o robustecerse, dependerá del desarrollo de la causa”.

El abuelo y el nieto discutieron minutos antes del trágico desenlace.

El fiscal general explicó: «el Estado no ampara los homicidios, no le es irrelevante que una persona mate a otra. Lo que ocurre es que en ciertas situaciones conflictivas el Derecho se resigna a otorgar un permiso para realizar una conducta que en principio estaba prohibida. Aquí parte la calificación de legítima defensa, cualquiera puede obrar en defensa propia o de sus derechos, pero se requieren tres condiciones: una agresión ilegítima, que un tercero nos agreda en nuestra persona o derechos, la segunda es la necesidad racional para impedir o repeler esa agresión, lo cual muchas veces se confunde con proporcionalidad”.



Fernández, comentó además, que hay exceso en la legítima defensa, cuando «se excede los límites de la necesidad. Por ejemplo, si con dos golpes de puño ya redujo al agresor y está fuera de combate, darle dos golpes más es un exceso de legítima defensa. Por supuesto que hay que reconocer la situación, la persona que actúa debería darse cuenta del efecto que puede confundir. El fiscal Viego, en función de los 5 disparos, calificó el caso de esa manera”.

El fiscal dijo también que la investigación continúa y que lo que habrá que ver ahora es si se mantiene o no la calificación actual: «Hay que analizar cuáles son las circunstancias personales, esta persona todavía no declaró, no sabemos qué explicación tiene para haber disparado 5 veces. No sabemos qué pensó en ese momento.

Aún no ha declarado, esperemos que lo haga para poder conocer acabadamente el punto de vista subjetivo y demás aportes que puedan realizar vecinos, la familia, para ver qué originó esta situación».

Verna, mató a su nieto Brian, de 29 años, el pasado lunes tras una presunta discusión familiar, en el interior de una casa ubicada en Cobian al 600. Según la autopsia que se le realizó al cadáver, la víctima recibió cinco disparos que le causaron heridas en el abdomen, tórax, cuello, mejilla y hombro.

Fuente: Noticias Argentinas