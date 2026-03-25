Reformas en el Código Penal: las nuevas implementaciones que busca introducir el Gobierno

El gobierno de Javier Milei buscará la implementación de la reforma integral del sistema penal, en la cual se insistirá en sumar nuevas cargas penales a diversos delitos. El plan fue anunciado por el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques.

La planificación buscará sumar modificaciones a los agravantes de delitos. Si se redacta el nuevo código,se integrarían cambios parciales para agravar sanciones y acelerar su implementación.

La iniciativa apunta a modernizar una normativa que data de 1921, que a lo largo del tiempo fue modificada de manera fragmentaria. La intención oficial del Gobierno es unificar toda la legislación penal en un solo cuerpo normativo actualizado y coherente.

Mientras ese proceso se desarrolla, el poder Ejecutivo planea aplicar modificaciones transitorias para fortalecer las penas en distintos delitos.

Entre los ejes centrales se encuentra el endurecimiento generalizado de las penas, con aumentos en delitos como homicidios, robos y otros hechos vinculados a la inseguridad cotidiana. La política oficial apunta a reforzar el cumplimiento efectivo de las condenas.

Acabo de tener una reunión de trabajo con el Presidente Javier Milei en la que hemos decidido avanzar en la redacción de un nuevo Código Penal a la altura de los desafíos actuales.



A su vez, en la transición hacia el momento en que tengamos el nuevo Código Penal, trabajaremos… — Juan Bautista Mahiques (@juanbmahiques) March 25, 2026

El oficialismo también busca que ciertos delitos graves no prescriban y que las víctimas tengan mayor participación en los procesos judiciales, en línea con una política criminal más orientada a su protección.

Los delitos penales que sufrirían penas más severas

Debido a los tiempos legislativos que requiere una reforma integral, el Gobierno optará por avanzar en una etapa intermedia con cambios parciales. Estas medidas buscarán dar una respuesta más rápida a la demanda social por mayor seguridad.

El proyecto integral contempla la incorporación de nuevas figuras delictivas, especialmente vinculadas a delitos modernos como el cibercrimen y las estafas digitales, así como la ampliación de sanciones en casos de corrupción y narcotráfico.

Algunos de los delitos que sufrirían mayores penas son:

Corrupción

Delitos por abusos sexuales

Delitos contra la integridad física

Reincidencia y reiterancia

Portación y comercialización de drogas

Otro de los objetivos es eliminar inconsistencias generadas por las múltiples reformas parciales realizadas durante décadas, que derivaron en un sistema considerado complejo y poco sistemático por especialistas.