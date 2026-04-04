Reincidió y lo condenaron en una causa por drogas en Río Negro, pero le dictaron prisión domiciliaria

El Tribunal Oral Federal de General Roca dictó una condena por tenencia de drogas y otorgó prisión domiciliaria por razones sociales y familiares. Foto Juan Thomes.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca condenó a un hombre de El Bolsón a dos años de prisión efectiva por tenencia simple de estupefacientes, en un fallo que terminó otorgándole el beneficio de la prisión domiciliaria.

La sentencia fue dictada por el juez unipersonal Marcos Javier Aguerrido, en el marco de un juicio abreviado acordado entre la fiscalía y la defensa, tras una causa iniciada en 2022 por un allanamiento en El Bolsón.

El hecho y la causa judicial

El caso se originó el 19 de noviembre de 2022, cuando en un procedimiento policial realizado en el domicilio del imputado se secuestraron 899,56 gramos de cannabis sativa.

La investigación derivó en una acusación por tenencia simple de estupefacientes, al no encontrarse elementos suficientes que acreditaran la finalidad de comercialización de la sustancia incautada.

Durante el proceso, las partes intentaron un primer acuerdo de juicio abreviado que fue rechazado por cuestiones formales vinculadas a la reincidencia del acusado. Posteriormente, se presentó un nuevo acuerdo que subsanó ese aspecto.

Juicio abreviado y reconocimiento de responsabilidad

En la audiencia, el imputado reconoció su participación en el hecho y aceptó la pena propuesta, en un acuerdo que incluyó dos años de prisión efectiva, una multa económica y la declaración de reincidencia.

El tribunal consideró acreditada la materialidad del hecho a partir de las actas policiales, pericias químicas y demás pruebas incorporadas a la causa.

Asimismo, se determinó que correspondía declarar la reincidencia, ya que el sentenciado había cumplido una condena anterior de cinco años de prisión, finalizada en abril de 2020, y el nuevo delito fue cometido dentro del plazo legal.

El contexto social que definió el fallo

Uno de los aspectos centrales de la sentencia fue la evaluación de la situación personal y familiar del condenado. Informes socioambientales incorporados al expediente describieron un contexto de extrema vulnerabilidad.

Según esos estudios, el hombre es el único sostén económico de su familia, integrada por su pareja y sus hijas menores, quienes viven en condiciones precarias. Además, se destacó que una de las niñas presenta problemas de salud que requieren cuidados permanentes.

También se valoró que el imputado inició de manera voluntaria un tratamiento por adicciones en espacios comunitarios cercanos a su domicilio.

Prisión domiciliaria

En base a ese escenario, el tribunal resolvió conceder la prisión domiciliaria, aun cuando el caso no encuadra estrictamente en los supuestos previstos por la ley para este beneficio.

El juez sostuvo que «razones de orden superior imponen la morigeración del encierro» y que el encarcelamiento efectivo podría provocar un “colapso económico y emocional” del grupo familiar.

En ese sentido, se priorizó el interés superior de las hijas menores, entendiendo que la ejecución de la pena debía compatibilizarse con la protección de terceros inocentes.

Reglas de conducta y ejecución de la pena

Como parte de la resolución, el tribunal estableció que el condenado deberá continuar con su tratamiento por adicciones y cumplir la pena en su domicilio de El Bolsón, bajo supervisión.

Además, se dejó abierta la posibilidad de autorizar salidas laborales, con el objetivo de garantizar la manutención del grupo familiar.

La sentencia también ordenó la destrucción de la droga secuestrada y la devolución de los elementos que no estén vinculados al delito.

Un fallo en línea con el sistema acusatorio

El juez destacó que la decisión se enmarca en el sistema acusatorio vigente, donde el acuerdo entre las partes tiene un peso central, siempre que supere los controles de legalidad y razonabilidad.

En ese marco, señaló que rechazar el acuerdo habría implicado una interferencia indebida en el rol del Ministerio Público Fiscal.

Finalmente, el tribunal concluyó que la pena acordada resulta proporcional al hecho y adecuada para cumplir con los fines de reinserción social, sin generar un daño desmedido en el entorno familiar del condenado.