Tragedia en Santa Fe: qué decidió la Justicia sobre el menor que mató a un estudiante en San Cristóbal

El menor acusado del crimen escolar en San Cristóbal fue declarado no punible, pero seguirá alojado en un instituto bajo evaluación. Clarín Fotografías.

La Justicia de Santa Fe declaró no punible al adolescente de 15 años acusado de asesinar a Ian Cabrera, el estudiante de 13 años baleado dentro de la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de San Cristóbal. La decisión se conoció tras una audiencia de atribución de cargos realizada este viernes, en la que se confirmó que el menor no podrá ser juzgado ni recibir una pena, aunque continuará alojado en un instituto de menores.

Un caso de extrema gravedad

El hecho está caratulado como «homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego», una figura de máxima gravedad en el Código Penal argentino.

Sin embargo, la condición de no punible del acusado responde a su edad: con 15 años, queda alcanzado por el régimen penal juvenil vigente, que impide avanzar con una condena penal en estos casos.

Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA), los fiscales remarcaron que «no tenemos ninguna pretensión punitiva porque es no punible ante la ley«, en referencia a la imposibilidad legal de imponerle sanciones penales.

Investigación en curso y posibles medidas

A pesar de esta limitación, la investigación continúa avanzando. «Es una investigación muy compleja», señalaron los fiscales, quienes destacaron que en pocos días se logró reconstruir parte de lo ocurrido antes y después del ataque.

En ese sentido, indicaron que el hecho «tuvo cierta planificación» y que está atravesado por vínculos personales, familiares y relaciones en redes sociales, elementos que siguen siendo analizados.

El futuro del adolescente aún no está definido. Según trascendió, podría ser derivado a un establecimiento con medidas de tipo curativo, mientras un equipo interdisciplinario evalúa su situación.

Permanecerá en un instituto de menores

Aunque no puede ser condenado, el joven continuará alojado en un instituto de menores en la ciudad de Santa Fe, donde recibe contención y seguimiento profesional.

La defensa indicó que el adolescente permanece acompañado por su padre y que su estado es evaluado por especialistas, en un contexto marcado por la gravedad del hecho y su impacto social.

Asimismo, se confirmó que el acusado no estuvo presente en la audiencia, una medida dispuesta por la fiscalía, mientras que los padres de la víctima decidieron no participar del proceso.

Allanamientos y búsqueda de pruebas

En paralelo, la investigación incluyó allanamientos en el domicilio del acusado, ubicado en San Cristóbal, realizados tanto por la Policía de Santa Fe como por la Policía Federal.

Los procedimientos se llevaron a cabo en la vivienda familiar y en un comercio vinculado. Trascendió que en el domicilio, se secuestraron dispositivos electrónicos, como un CPU y un pendrive, que serán peritados. También se incautaron elementos que podrían aportar al análisis del perfil del agresor, como prendas vinculadas a contenidos violentos.

Estos operativos buscan reunir pruebas que permitan esclarecer completamente el caso y determinar posibles responsabilidades adicionales en torno al hecho.

Un marco legal en debate

El caso vuelve a poner en discusión el régimen penal juvenil vigente en Argentina, ya que la nueva legislación aún no entró en vigencia.

De acuerdo a lo informado por los fiscales, la normativa actual —la ley 22.278— es la que rige el proceso, lo que impide avanzar con un juicio penal pese a la gravedad del crimen.

Mientras tanto, la comunidad de San Cristóbal continúa conmocionada por el asesinato de Ian Cabrera, ocurrido en un ámbito escolar y en circunstancias que siguen siendo investigadas.