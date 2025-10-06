Rescataron a 10 perros salchichas de un criadero ilegal en Cipolletti: una perra era obligada a parir cachorros

Los diez perros salchichas fueron rescatados por la Fiscalía y puestos al resguardo tras el allanamiento en Cipolletti.

Una perra y sus nueve cachorros fueron rescatados en Cipolletti durante un operativo encabezado por la Fiscalía local, tras confirmarse la existencia de un criadero ilegal en una vivienda del barrio 2 de Febrero. Los animales estaban en condiciones de maltrato y eran explotados con fines comerciales.

El allanamiento se realizó en una casa del norte de la ciudad, donde los investigadores comprobaron que la perra era obligada a parir de manera constante para luego vender las crías en el mercado ilegal.

Los cachorros eran vendidos por $450 mil pesos. Foto Prensa MPF.

La investigación y el operativo

El procedimiento fue coordinado por la Fiscalía con la colaboración de efectivos de la Comisaría 45 del barrio Anai Mapu, personal de Zoonosis Municipal y miembros de la Fundación Patagónica para el Bienestar Animal (Funpabia). La denuncia que originó la investigación había sido presentada por la fundación, que alertó sobre la actividad clandestina.

Durante el allanamiento se rescataron diez perros de raza Dachshund, conocida popularmente como “salchicha”. Todos fueron trasladados a un lugar de resguardo donde reciben atención veterinaria, alimentación y cuidados especiales.

Venta ilegal y precios

Según el expediente judicial, una persona anónima se hizo pasar por un comprador interesado para reunir pruebas. A partir de ese contacto se determinó que los cachorros eran ofrecidos a 450 mil pesos cada uno, supuestamente vacunados y desparasitados. Incluso se invitaba a los potenciales clientes a visitar el domicilio para elegir el ejemplar que deseaban llevar.

La Ordenanza Municipal N° 293/16, artículo 22, prohíbe expresamente la cría y venta de animales domésticos en domicilios particulares. La causa quedó bajo investigación del Ministerio Público Fiscal para determinar responsabilidades penales y aplicar las sanciones correspondientes.