Revocaron la domiciliaria de un acusado de intento de homicidio en San Martín de los Andes

La Justicia de Neuquén revocó la prisión domiciliaria que cumplía un joven acusado de intentar matar a otro a puñaladas en una plaza de San Martín de los Andes y dispuso su prisión preventiva en una comisaría. La medida fue adoptada tras un pedido del fiscal del caso, Hernán Scordo, quien expuso nuevos incumplimientos y situaciones de riesgo que, según sostuvo, tornaron ineficaz la modalidad domiciliaria para garantizar el proceso.

Audiencia y cambio de medida cautelar

Durante una audiencia realizada este martes, el Ministerio Público Fiscal solicitó la modificación de la prisión domiciliaria que cumplía el imputado por homicidio simple en grado de tentativa, y requirió que se le imponga prisión preventiva.

Scordo explicó que el 19 de enero, mientras el acusado cumplía el arresto en la vivienda de un familiar, personal policial acudió a realizar un control al mediodía. En ese contexto, la dueña de la casa manifestó que había tenido conflictos con el imputado y que este la había amenazado, por lo que pidió que fuera retirado del lugar.

Falta de domicilio y riesgos procesales

Ante la denuncia, el fiscal ordenó que la mujer fuera entrevistada y dispuso la detención del acusado. En la audiencia, remarcó que “ya no tiene un domicilio donde cumplir la medida”, dado que la propietaria fue “muy clara respecto a que no quiere que él regrese a esa vivienda”.

Asimismo, sostuvo que la prisión preventiva “es la única medida eficaz para neutralizar los riesgos procesales que están vigentes” y solicitó que se mantenga hasta el cierre de la investigación, previsto para el 21 de febrero.

El fiscal también recordó que semanas atrás el imputado ya había incumplido la prisión domiciliaria. En aquella oportunidad, el Ministerio Público había pedido la prisión preventiva, pero el juez de garantías interviniente no había avalado el planteo.

Postura de la defensa y decisión judicial

Durante la audiencia, la defensora del acusado prestó consentimiento para la modificación de la medida cautelar. No obstante, adelantó que en los próximos días trabajará para conseguir un nuevo domicilio y solicitar que el imputado pueda retomar el arresto domiciliario.

El juez de garantías Eduardo Egea avaló el pedido fiscal y dispuso la prisión preventiva en una comisaría. Al dirigirse al imputado, el magistrado fue contundente: “Todo el tiempo usted está pateando penales en contra de su arco; nadie lo va a poder ayudar si usted no se ayuda”.

El hecho investigado

De acuerdo con la investigación conjunta del Ministerio Público Fiscal y la Policía provincial, el hecho ocurrió el 17 de noviembre, cerca de la 1 de la madrugada, en inmediaciones de la plaza Centenario, entre las calles Coronel Díaz y San Martín.

El episodio se originó tras una discusión entre el imputado, de 18 años, y la víctima, de 19, luego de que esta última le reclamara la falta de un teléfono celular. Según la acusación, el agresor sacó una cuchilla y atacó al joven, provocándole una herida en el abdomen y otra en la espalda mientras intentaba huir.

Una agresión con intención homicida

El fiscal Scordo sostuvo que el ataque se realizó “con la intención de causarle la muerte”. La víctima sufrió lesiones de extrema gravedad y el resultado fatal no se concretó “gracias a la actuación del personal del hospital Ramón Carrillo”, donde fue sometida a dos cirugías de urgencia.

Por estos hechos, al acusado se le atribuyó el delito de homicidio simple en grado de tentativa. Al inicio del proceso, la fiscalía había solicitado la prisión preventiva, pero una jueza de garantías había dispuesto la modalidad domiciliaria, ahora revocada.