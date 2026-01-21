Imputaron a un hombre que entró a robar un cordero y carnes con su hijo de 14 años en San Antonio Oeste

El MPF imputó a un hombre por robo agravado tras sustraer carne de un comercio junto a su hijo menor de edad en San Antonio Oeste.

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un hombre acusado de robar distintos cortes de carne y mercadería de un comercio de San Antonio Oeste, en un hecho ocurrido durante la madrugada. La acusación incluye el agravante de haber actuado con la participación de su hijo menor de edad, de 14 años, quien se encontraba junto a él al momento del ilícito.

El hecho y la detención

Según expuso el fiscal de feria durante la audiencia realizada este martes, el episodio se produjo alrededor de las 6:15 en un local ubicado sobre calle Antártida Argentina al 2200. El imputado, acompañado por su hijo, habría violentado la puerta de ingreso para apoderarse ilegítimamente de mercadería.

Entre los elementos sustraídos se contabilizaron un cordero, dos cuartos vacunos, dos hormas de queso y varios atados de cigarrillos. Tras el robo, el hombre fue aprehendido por personal policial a escasos metros del comercio, cuando aún llevaba los productos en su poder.

Resolución judicial

Durante la audiencia, el defensor oficial no se opuso a los hechos relatados ni a la calificación legal propuesta por la fiscalía. La jueza de Garantías dio por formulados los cargos por robo agravado por la participación de un menor.

Además, habilitó la etapa de investigación penal preparatoria por el plazo de cuatro meses y dispuso la libertad del imputado, con medidas cautelares que incluyen la prohibición de acercamiento al comercio y de contacto con la víctima.