Femicidio de Agostina: la insólita excusa que daría Monsalve en el juicio

Juan Carlos Monsalve prepara su estrategia de defensa a medida que se acerca el juicio por jurados que lo tendrá en un rol protagónico, como uno de los autores del femicidio de Agostina Gisfman. En las últimas horas dio una entrevista a una radio de Cipolletti, en la que acusó a la fiscalía de «contar un cuento», y prometió que ante el juez dará su versión de lo que sucedió.

Agostina, de 24 años y madre de una niña de 4, vivía en Cipolletti y fue asesinada en la meseta próxima a Centenario el 14 de mayo del año pasado. Los autores rociaron su cuerpo con combustible y lo quemaron.

A partir del 13 de septiembre comenzará el juicio por jurados contra los cinco imputados: el ex taxista y verdulero Juan Carlos Monsalve, su esposa Ana Perales, su sobrino Enzo Monsalve, su empleado Maximiliano Zapata y su amigo Gustavo Chianese. Los acusan de femicidio, un delito que tiene prevista pena de prisión perpetua.

Los hechos, según la fiscalía

La teoría del caso de la fiscalía es que Monsalve, ayudado por su sobrino y su empleado e instigado por Perales, asesinaron a puñaladas a Agostina. El entregador fue Chianese.

El motivo fue que el verdulero tuvo una relación de prostituyente con Agostina, su esposa se enteró, lo abandonó y le exigió que la matara para retomar el vínculo matrimonial.

Una versión desopilante

Monsalve sufre graves problemas de salud. Por su diabetes, le cortaron las dos piernas a la altura de las rodillas. Mientras pasa sus días entre el hospital y la celda, imaginó una desopilante estrategia de defensa que intenta llevar al juicio.

Según las versiones que circulan en la Ciudad Judicial, el hombre dirá que Agostina le debía dinero; que ella tenía un cuchillo, y que él no hizo más que defenderse.

Su único objetivo es cambiar el móvil del femicidio y despegar de la acusación de instigadora a su esposa Ana Perales.

En las últimas horas, Monsalve dio una entrevista a la FM San Sebastián de Cipolletti. El diálogo con el periodista no tiene desperdicio:

Por primera vez habla Monsalve

-¿Por qué mató a Agostina?

-Lo voy a decir el día del juicio.

-¿Qué fue lo que pasó?

-Fue un error, un descuido, algo que no tenía que pasar nunca.

-Una mujer muerta no es un descuido.

-No era lo que tenía que pasar, no sé cómo explicarle. Nunca fue mi intención.

-Pero pasó.

-No es como el cuentito que leen todos los días, que estaba todo armado. Si estaba todo armado, uno no comete tantos errores. Nunca pasó por mi cabeza, y lo viví esa noche, no sé cómo decirlo.

-¿Me puede reconstruir lo que pasó esa noche? ¿Por qué se produce el desenlace en la camioneta?

-El desenlace no fue la camioneta.

-¿Usted reconoce que estuvo en el lugar del hecho?.

-Sí, las cámaras y mi teléfono dicen que estaba ahí. Lo que no reconozco es el motivo.

-Hay una chica que mataron.

«Estuve a centímetros»

-Eso no lo niego, hubo una muerte y yo estuve ahí, a centímetros, pero el cuento no es así como se cuenta. Hay gente que no tiene nada que ver, es más fácil involucrarla. El día del juicio voy a decir qué pasó.

-¿Cómo duerme usted con esto? ¿Puede dormir con esta situación?

-Había un tiempo que no dormía bien, no sólo por esa situación sino por todo lo que sigo viviendo. Perdí mi familia, mi hijo, mi hija que no me quiere ver. De eso no culpo a nadie, yo soy responsable.

-Hay una hija que no tiene más a su mamá. ¿Usted fue responsable de esto?

-Y… yo tengo mucho que ver, pero hay más gente.

-Usted tiene claro que va a afrontar una pena por el delito de femicidio, a 35 años de cárcel, ¿no?

-Sí, lo tengo claro, como tengo claro que se acortó mi tiempo de vida. Me siento de 70 años.

-Por sí o por no, ¿usted tuvo que ver en la muerte de Agostina?

-Eso se lo voy a contestar al juez. Espero que no me perjudique haberme sacado al aire.