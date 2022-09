Femicidio de Agostina: los imputados hablarán antes que el jurado popular de su veredicto

«Los imputados denigraban a Agostina, tenían el concepto de que estaba varios escalones más abajo del hombre, porque era mujer y porque era prostituta», dijo en el alegato de apertura al jurado popular el fiscal jefe de Homicidios de Neuquén, Agustín García. Hoy retomó esa línea argumental, para pedir que declaren responsables a los cinco acusados de homicidio agravado por femicidio, por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas. Una vez que terminen los alegatos, hablarán los imputados y el jurado deliberará, para dar su veredicto.

El alegato de García duró 1 hora y 40 minutos. Afirmó que los imputados denigraron a Agostina. Se refirieron a ella, en audios y escuchas, como drogona, paquete, gato, avanzadora, ladrona, pobre chica, era brava, caramelito y afirmaron que el acusado Juan Carlos Monsalve se defendió. «Ahí está el componente de violencia de género», señaló el fiscal. Luego, tomó la palabra uno de los abogados querellantes, Diego Vázquez, se pasó a un cuarto intermedio y se retomó la audiencia.

Después de cinco días en los que declararon testigos, policías, criminalistas, psicólogas, médicos y expertos en distintas disciplinas, llegó el momento de los alegatos, desde las 8:30. La sala está colmada de familiares de la víctima y de los imputados. También hay estudiantes de derecho y funcionarios judiciales.

Luego de los alegatos, el jurado popular, integrado por 6 varones y 6 mujeres, pasará a deliberar en secreto hasta alcanzar un veredicto. Para que sea de culpabilidad se necesitan 8 votos. Se estima que la deliberación comenzará a media tarde y su decisión se conocerá a última hora de hoy.

El fiscal jefe García y los querellantes Iván Chelía y Diego Vázquez, que representan a Martín Díaz, expareja y padre de la hija de Agostina, sostendrán la acusación contra los cinco imputados. Las defensas en cambio adoptarán diferentes estrategias. Esta es la situación de cada uno de ellos.

• Juan Carlos Monsalve. En la primera audiencia confesó ser el autor material del femicidio. Dijo que actuó solo, que se defendió de un ataque de la víctima, quien estaba drogada, y que le debía dinero y drogas. Todas las pruebas presentadas en el juicio, en especial las escuchas telefónicas y los mensajes de whatsapp que recibió y envió, desmienten su versión sobre la mecánica del femicidio. La defensora pública Natalia Pelosso no tiene margen de maniobra para intentar exculparlo. Va a pedir que lo declaren culpable de homicidio agravado por alevosía y femicidio, pero no por el concurso premeditado de dos o más personas.

• Enzo Monsalve y Maximiliano Zapata. Sobrino y empleado de Juan Carlos Monsalve, serán acusados de coautores, porque estuvieron junto con él en el basural de Centenario donde apuñalaron a la víctima y quemaron su cadáver. El defensor particular Sebastián Perazzoli (de Enzo) y la defensora pública jefa Laura Giuliani (de Zapata) pedirán que como máximo se les atribuya un encubrimiento del crimen. Solicitarán que los condenen como participes secundarios o por encubrimiento.

El entregador y la instigadora

• Gustavo Chianese. Fue el entregador y lo acusarán de partícipe necesario. Presentó a Agostina y Monsalve para que tuvieran relaciones sexuales a cambio de dinero, y luego los volvió a reunir el día del femicidio. Hubo un intenso intercambio de mensajes de Whatsapp entre ambos imputados que los compromete, y él mismo se autoincriminó en sus dos declaraciones en la etapa de investigación. Su defensor público Pablo Marazzo argumentará que es no culpable o sólo se le puede atribuir un rol de partícipe secundario. Por eso, pedirá que lo condenen como participe secundario o lo absuelvan.

• Ana Perales. Esposa de Monsalve, está acusada de instigadora. Cuando se enteró de la relación de Monsalve con Agostina, le exigió que «le hiciera daño». Su intervención no inhabilita que el hecho se califique como femicidio: como explicó el fiscal jefe García, Agostina fue cosificada, denigrada, violentada por ser mujer. Tres hombres la rodearon en un basural al que la llevaron engañada, lejos de toda posibilidad de recibir auxilio, de noche, abusando de su superioridad numérica y física. No conformes con golpearla, la apuñalaron al menos dos veces, y luego rociaron su cuerpo con combustible y lo prendieron fuego con absoluto desprecio. Sus defensores particulares Maximiliano Orpianessi y Martín Espejo pedirán que la declaren no culpable o que la condenen por instigación a cometer lesiones.

En todos los casos, la fiscalía y la querella pedirán que se los declare culpables de homicidio triplemente calificado, agravado por femicidio, por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas. Para Juan Carlos y Enzo Monsalve junto a Maximiliano Zapata, como coautores. A Perales, como instigadora y Chianese, como participe necesario.