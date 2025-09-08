Sorprendente fallo en Río Negro: abuelos cubrirán la cuota alimentaria de su nieto tras un acuerdo

La mediación en Choele Choel permitió que abuelos paternos colaboren en la cuota alimentaria y el régimen de comunicación.

Un caso familiar de Valle Medio derivó en un acuerdo que incluyó a los abuelos paternos en el cumplimiento de la cuota alimentaria de un niño en edad escolar. La intervención del Ministerio Público de la Defensa, a través del Centro de Atención de la Defensa Pública (CADEP) de Choele Choel, permitió regularizar la situación y asegurar un régimen de comunicación estable.

El conflicto se originó cuando el padre del menor perdió su empleo en una frutícola de la región. Sin ingresos, se mudó a otra localidad en busca de trabajo, lo que le impidió cumplir con la obligación alimentaria y mantener el contacto frecuente con su hijo. Ante la dificultad, la madre acudió al CADEP para recibir asesoramiento.

La intervención del Ministerio Público

La mediación contó con la participación de dos defensoras adjuntas de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (MARC), que acompañaron a ambas partes. Una asistió a la madre y la otra al padre y a los abuelos. Tras una primera evaluación, se resolvió realizar una audiencia conjunta, lo que permitió que las partes dialogaran y encontraran soluciones en común.

Desde la coordinación del organismo explicaron que, ante el incumplimiento del progenitor, el Código Civil habilita a convocar a los abuelos a colaborar con la cuota alimentaria. “Aunque al principio se sorprendieron al recibir la cédula, luego comprendieron la necesidad y accedieron solidariamente”, señalaron.

El nuevo régimen de comunicación

Además de regularizar la cuota, el encuentro permitió reorganizar el régimen de comunicación. Los abuelos, que residen en la misma localidad que el niño, se comprometieron a pasar tiempo con él durante las tardes, acompañarlo a sus actividades y reforzar el vínculo cotidiano.

El padre, en tanto, podrá continuar compartiendo fines de semana alternados con su hijo en la localidad a la que se trasladó. De esta manera, se garantizó tanto el sostén económico como el contacto familiar, en un esquema que busca sostener el bienestar del niño.

Un recurso accesible para la comunidad

El Ministerio Público de la Defensa destacó el valor de la mediación como herramienta para resolver conflictos familiares sin necesidad de un juicio extenso. «El trabajo conjunto permitió arribar a un acuerdo que prioriza al niño y al mismo tiempo contempla las dificultades económicas de su familia«, remarcaron las defensoras intervinientes.

Los Centros de Atención de la Defensa Pública (CADEP) funcionan en toda la provincia y atienden de lunes a viernes, de 7:30 a 13:30, ofreciendo asesoramiento gratuito en casos similares.