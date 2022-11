Sorpresa entre los vecinos de Gatti por el allanamiento en su departamento

Los vecinos del barrio San Martín de Roca no salen del asombro por el fuerte allanamiento que se llevó a cabo en la casa del periodista de Canal 10 Emiliano Gatti, este martes.

El conocido conductor de Juntos para Sumar, está imputado por tenencia y distribución de imágenes de abuso sexual infantil. Ayer, a las 6, de la mañana un grupo comando de la Policía irrumpió en su casa y secuestraron varios dispositivos electrónicos.

Una tensa calma reina en la calle Tres Arroyos al 1600, tras el gran despliegue policial y la llegada de periodistas que se acercaron a cubrir el procedimiento.

“Lo único que escuché fue a mi perro que estaba adentro y a las 6 menos cuarto empezó a ladrar. Me pregunté qué pasaba, salgo y afuera de mi casa había dos policías parados. Me dijeron que estaban haciendo un allanamiento”, expresó Vicente, un vecino que vive frente a la casa de Gatti.

El hombre vio después el video cuando rompieron la puerta para entrar, pero señaló que no escuchó esos golpes. “No sabía que este muchacho vivía ahí”, dijo sorprendido.

Otra joven que vive en esa cuadra señaló que tampoco escuchó nada y que solo se enteró cuando vio las noticias.

“Yo me suelo levantar a esa hora pero no escuché cuando entró la Policía. Si oí un ruido y pensé que era un vecino. Cuando miré lo único que vi eran camionetas afuera. No pensé que era un allanamiento”, contó otra vecina de esa calle.

La mujer señaló que sabía que el periodista vive en ese departamento. Sin embargo, la noticia de la investigación por tenencia y distribución de imágenes de abuso sexual infantil la desconcertó. Además contó que nunca vio algo extraño en ese domicilio o en la conducta del conocido conductor.

Emiliano Gatti no hizo declaraciones

Este medio intentó comunicarse con Gatti para que pueda expresarse sobre las graves acusaciones que enfrenta. Sin embargo, el periodista de Canal 10 prefirió no hablar con la prensa y pidió que traten directamente con su abogado, Marcelo Velasco.

El conductor estuvo preso unas horas tras el allanamiento y recuperó la libertad tras pagar una caución de un millón de pesos. Además, la Justicia dictó medidas cautelares mientras avanza la investigación.