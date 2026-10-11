Tenía una prohibición de acercamiento, entró a la vivienda familiar en Bariloche y quedó en prisión preventiva

Un hombre quedó en prisión preventiva en Bariloche luego de ser imputado por violación de domicilio, acusado de ingresar por la fuerza a la vivienda de su hija en el barrio Nahuel Hue e intentar agredir con un cuchillo a familiares que estaban en el lugar. Sobre él pesaba una prohibición de acercamiento dictada por el Juzgado de Familia.

El hecho ocurrió durante la noche del viernes 9 de octubre. En la audiencia de formulación de cargos realizada este domingo, el fiscal Guillermo Lista relató que el hombre llegó al domicilio en estado de ebriedad e ingresó intempestivamente. Allí estaban su expareja, sus hijos y otros familiares. La orden del Juzgado de Familia seguía vigente al momento del episodio y fue mencionada en la audiencia.

La intervención policial y las lesiones

Según la acusación, una vez dentro de la casa se inició una discusión y el hombre adoptó una conducta violenta. El fiscal sostuvo que intentó agredir a los presentes con un cuchillo, por lo que dos familiares intervinieron para contenerlo y evitar que la situación escalara hasta la llegada de la Policía.

Durante el enfrentamiento, tanto el imputado como uno de sus hijos sufrieron lesiones leves. Efectivos de la comisaría 42 acudieron al lugar y detuvieron al hombre. Antes de ser trasladado a la unidad policial, recibió atención médica en el hospital local por un corte menor en el rostro.

Para sustentar la acusación, el Ministerio Público Fiscal presentó las denuncias penales de los damnificados, actas del procedimiento, certificados médicos y testimonios de las personas que estaban en la vivienda. También incorporó el secuestro del arma blanca, realizado por el Gabinete de Criminalística.

Prisión preventiva hasta una audiencia

El fiscal pidió que el acusado permanezca detenido por el riesgo de entorpecimiento de la investigación. Entre los fundamentos mencionó que no tiene arraigo y que sobre él pesaba un pedido de rebeldía y captura. Solicitó que la prisión preventiva se mantenga hasta la audiencia correspondiente a un legajo anterior, prevista para el martes próximo.

El defensor oficial Nahuel Benac no se opuso a la formulación de cargos y consideró que se habían cumplido los requisitos previstos en el artículo 130. Sin embargo, cuestionó la medida cautelar: sostuvo que su asistido ya estaba informado de la audiencia pendiente y podía presentarse en libertad.

El juez de Garantías Víctor Hugo Maximiliano Gangarrossa tuvo por formulados los cargos por “violación de domicilio en calidad de autor” y habilitó la etapa penal preparatoria por cuatro meses, hasta el 11 de marzo de 2027. Además, hizo lugar al pedido de prisión preventiva y dispuso el cese de la rebeldía y captura.