Buscan testigos del choque en la Ruta 22: intentan reconstruir la tragedia que terminó con cuatro muertos

La Fiscalía de Roca trabaja en la reconstrucción del siniestro que terminó con cuatro muertos en la Ruta 22. Foto Juan Thomes.

La investigación por la tragedia vial ocurrida en la Ruta Nacional 22, a la altura de Allen, abrió su camino judicial tras la audiencia de formulación de cargos realizada este domingo en los tribunales de Roca. En medio del proceso, el fiscal adjunto Facundo Polantinos pidió la colaboración de los medios de comunicación y de la comunidad para localizar testigos que hayan presenciado total o parcialmente el siniestro que dejó cuatro víctimas fatales.

La Fiscalía remarcó que el aporte ciudadano puede ser determinante para robustecer la causa por cuádruple homicidio culposo que se sigue contra Axel Adrián Araneda (29), imputado como responsable del impacto que derivó en la muerte de una médica de Catriel, su hija y dos niños de 4 y 6 años.

La solicitud de la Fiscalía: buscan testigos del siniestro

Durante la audiencia, Polantinos subrayó que el Ministerio Público Fiscal necesita información directa de personas que hayan visto el choque o cualquier circunstancia previa o posterior al mismo. «Solicitamos a los medios de comunicación colaboración para que se acerquen testigos del hecho y entendemos que eso también lleva un tiempo que al momento no podemos asegurar», expresó ante la jueza de Garantías.

Los testigos pueden comunicarse con la Fiscalía en turno de la Segunda Circunscripción (Roca) al teléfono (0298) 154 231271 o acercarse a la comisaría más cercana. Las autoridades insistieron en que cualquier detalle, incluso si parece menor, puede contribuir a esclarecer la mecánica del impacto y reforzar la plataforma probatoria.

Una audiencia atravesada por discusiones y evidencia compleja

La audiencia del domingo estuvo marcada por un intenso debate. La jueza Claudia Lemunao formuló cargos por homicidio culposo cuádruplemente agravado y dictó prisión preventiva para Araneda por cuatro meses, hasta marzo de 2026. La acusación sostuvo que el imputado conducía su Volkswagen Amarok V6 a una velocidad mínima de 170 km/h, bajo los efectos del alcohol y tras manipular el celular.

Según la Fiscalía, el choque se produjo cuando la camioneta impactó a alta velocidad contra la parte trasera derecha de una Ford EcoSport que estaba detenida en el carril rápido. El violento impacto generó un incendio inmediato que terminó con la vida de los cuatro ocupantes. Un testigo declaró haber visto pasar a la Amarok a gran velocidad y aseguró que otros vehículos pudieron esquivar la EcoSport.

El contexto probatorio y el rol de las pericias

La fiscal del caso, María Celeste Benatti, junto a la fiscal en jefe Graciela Echegaray, expuso una extensa plataforma probatoria que incluyó pericias accidentológicas, informes de velocidad y análisis forenses. Uno de los informes indicó que los niños murieron por inhalación de hollín, lo que sugiere que estaban con vida al iniciarse el incendio.

También se presentaron resultados de un test reactivo realizado sobre elementos hallados en la camioneta, compatible con la presencia de estupefacientes. Un médico forense estimó que Araneda tenía entre 0,78 y 1,10 g/l de alcohol en sangre al momento del siniestro.

La defensa apuntó a la víctima y cuestionó la calificación

El defensor de Araneda, Michel Rischmann, rechazó la formulación de cargos, cuestionó los agravantes y argumentó que la EcoSport no debía haber estado detenida en el carril rápido.

Según su postura, la «imprudencia» del conductor de ese vehículo fue el inicio de la cadena de hechos que terminó en tragedia. También cuestionó la prueba de estupefacientes por no haber sido realizada sobre el cuerpo del imputado.

Sin embargo, la querella, representada por Marcelo Hertzriken Velasco y Joaquín Hertzriken Catena, sostuvo que incluso con la detención de la EcoSport, el resultado habría sido evitable si Araneda hubiese respetado la velocidad y no hubiera conducido bajo los efectos del alcohol.

La jueza dictó prisión preventiva y embargo

La jueza Lemunao resolvió mantener detenido a Araneda por cuatro meses, al considerar que existía peligro de fuga debido a su capacidad económica y antecedentes penales. Además, ordenó el embargo del vehículo involucrado y la inhibición general de bienes ante el pedido de la querella.

El defensor no se opuso al embargo e inhibición, pero anticipó que apelará el resto de las decisiones que se tomaron en torno a la imputación y las medidas cautelares. Tras la confirmación de la prisión preventiva, Rischmann solicitó el traslado de su cliente al Penal II de Roca, pedido que fue incluido en el oficio judicial.

Importancia del aporte ciudadano

En este contexto, el pedido de la Fiscalía adquiere un rol central. Las autoridades necesitan testimonios que permitan profundizar la investigación y determinar con claridad la secuencia del siniestro. Cualquier persona que pueda aportar información será incorporada a la causa.

Dónde comunicarse

Las autoridades solicitaron que quienes tengan datos se comuniquen con la fiscalía en turno de la Segunda Circunscripción (Roca) al (0298) 154 231271 o se presenten en la comisaría más cercana.