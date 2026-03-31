Ataque en escuela de Santa Fe: qué dijo el adolescente y cuál es la situación legal

La abogada de la familia del adolescente que protagonizó un tiroteo en Santa Fe.

El adolescente de 15 años acusado de matar a un estudiante de 13 en la Escuela N°40 “Mariano Moreno”, en la ciudad santafesina de San Cristóbal, permanece bajo custodia mientras avanza la investigación del caso. Su defensa aseguró que el hecho no estuvo dirigido contra una persona específica y lo vinculó a un cuadro de salud mental.

Qué dijo la abogada del joven que mató a un adolescente e hirió a otros alumnos

La abogada Macarena Oroño, representante de la familia del joven, explicó que el menor manifestó que atravesaba desde hacía tiempo una situación de angustia y aislamiento. “Sentía que no encajaba y quería matarse desde hacía muchos años”, afirmó.

Según detalló la letrada, el adolescente sostuvo que el ataque no tuvo un objetivo puntual. “No fue un ataque dirigido hacia una persona. Fue algo más relacionado a algún tipo de reacción psiquiátrica, psicológica”, indicó.

La defensa remarcó que el joven tenía antecedentes de autolesiones y se encontraba bajo tratamiento psicológico, aunque no había mostrado previamente conductas violentas hacia terceros. “Nunca evidenció violencia hacia otros”, señaló Oroño, en base a testimonios de familiares y compañeros.

En ese marco, no se descartó que el hecho pueda estar vinculado a una conducta autodestructiva extrema, aunque subrayaron que será necesario un abordaje profesional para determinarlo.

Desde el punto de vista legal, el adolescente es inimputable debido a su edad. Sin embargo, la abogada anticipó que, por la gravedad del caso, es poco probable que recupere la libertad en el corto plazo. “Deberá ser institucionalizado en un régimen cerrado o semiabierto”, sostuvo, al tiempo que agregó: “Con estos antecedentes difícilmente pueda quedar en libertad”.

La investigación también contempla el contexto familiar del menor. Según indicó la defensa, su madre se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico y el padre reside en la provincia de Entre Ríos.

En relación a un video que circuló en redes sociales, la abogada descartó que el joven haya sido víctima de bullying. Aseguró que se trataba de una broma entre compañeros y que no se registraron situaciones de acoso escolar.

El caso generó una fuerte conmoción en la comunidad educativa y reabre el debate sobre la salud mental en adolescentes, así como también sobre los mecanismos de prevención ante situaciones de vulnerabilidad.

Con información de Infobae y Telefe Noticias.

El arma del crimen: una escopeta de caza

Diario Río Negro accedió a documentación y pudo confirmar que el arma utilizada es una escopeta calibre 12-70 modelo Tecni Mec. Se trata de una pieza diseñada para la caza, con cañón doble superpuesto y sistema de quiebre manual.

Uno de los puntos que más intriga a los investigadores es el traslado del arma. Aunque inicialmente se sospechó de un estuche de guitarra, el fiscal regional Carlos Vottero precisó que la escopeta ingresó al establecimiento dentro de una mochila. Esto refuerza la hipótesis de que el menor pudo haberla desarmado previamente para ocultarla y reensamblarla dentro de la institución.