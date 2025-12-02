Ocho allanamientos por entraderas en Roca: hay dos detenidos y secuestraron joyas robadas

La investigación por el violento robo registrado la semana pasada en España al 1000, donde una pareja fue sorprendida dentro de su vivienda, sumó un avance contundente este martes con una serie de allanamientos simultáneos en distintos puntos de Roca. Las diligencias comenzaron alrededor de las 7 de la mañana y se concentraron en sectores considerados de alta complejidad por el registro de hechos delictivos recientes.

De acuerdo con lo informado por fuentes policiales, los procedimientos se realizaron en el marco de una causa por robo agravado por el uso de arma, con escalamiento y en poblado y en banda. En total participaron 20 agentes y 10 móviles, además de personal del COER y de distintas unidades que aportaron apoyo operativo y de investigación.

Dos detenidos por la entradera

Durante los ocho allanamientos fueron detenidos dos hombres, de 34 y 21 años, respectivamente. Ambos quedaron a disposición de la Justicia y se los investiga por su presunta participación en la entradera perpetrada el 28 de noviembre en calle España.

Secuestro de joyas robadas y otros elementos importantes

Los procedimientos dejaron resultados positivos para la investigación: se secuestraron joyas sobre las que pesaba pedido de secuestro, prendas de vestir utilizadas durante el robo y dispositivos celulares que ahora serán peritados. También se incautaron otros elementos de interés que refuerzan la hipótesis de la participación directa de los detenidos en el violento episodio.

En paralelo, se abrieron dos actuaciones por infracción a la Ley 23.737, luego de que se hallaran estupefacientes en dos de los domicilios. Asimismo, durante el operativo se registró un hecho de resistencia a la autoridad protagonizado por un menor de 16 años, quien quedó ligado a la investigación.

Ocho allanamientos sin incidentes mayores

Los ocho procedimientos se desarrollaron de manera simultánea en viviendas ubicadas en Don Bosco, General Paz, Defensa casi Mirlos, Tránsito Toledo casi Colón y Neuquén casi América. El trabajo contó con la intervención del Cuerpo Judicial de Investigación de Roca, personal de la unidad de Allen, el grupo COER y unidades de orden público.

Las autoridades indicaron que la investigación continúa abierta y que aún se buscan otros elementos sustraídos durante la entradera, además de un vehículo blanco que fue utilizado en el hecho. No se descartan nuevas medidas en las próximas horas.