Tribunal de Justicia en Río Negro rechaza intento de taxistas contra Uber y Cabify en Bariloche

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro rechazó una acción de inconstitucionalidad presentada por la Asociación de Propietarios de Automóviles Taxímetros (Apat) de Bariloche. La entidad buscaba frenar el referéndum popular convocado por el intendente para decidir sobre la posible llegada de plataformas como Uber y Cabify, argumentando que la facultad de habilitarlas corresponde exclusivamente al Concejo Deliberante.

Golpe judicial por Uber y Cabify en Bariloche: qué dijo el STJ sobre el pedido de los taxistas

La Asociación de Propietarios de Automóviles Taxímetros (Apat) de Bariloche sufrió un revés judicial en su intento de bloquear el referéndum que podría habilitar el desembarco de plataformas como Uber y Cabify en la ciudad.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro rechazó la acción de inconstitucionalidad presentada por la entidad, que argumentaba que la convocatoria realizada por el intendente «vulneraba la Constitución al atribuir al Poder Ejecutivo Municipal una facultad que, según su interpretación, corresponde exclusivamente al Concejo Deliberante».

Qué planteaban los taxistas en Bariloche sobre la llegada de Uber y Cabify

La presentación de Apat, impulsada por su presidente, apuntaba contra las resoluciones 1453-I-2025, 1459-I-2025 y 1589-I-2025, al considerar que afectan directamente la actividad y el patrimonio de los taxistas.

La asociación sostenía que la implementación de plataformas electrónicas de transporte sin un debate legislativo previo era inconstitucional, violando principios fundamentales del sistema representativo y republicano por la ausencia de intervención del Concejo Deliberante.

Cuál fue la respuesta del STJ frente al pedido de los taxistas en Bariloche

Sin embargo, el STJ, con el aval del dictamen del Procurador General, fue contundente al señalar que la acción carecía de los requisitos formales indispensables.

El tribunal destacó la inexistencia de un «caso judicial concreto», es decir, una afectación real, inmediata y sustancial de los derechos de la asociación o de sus integrantes, interpretando el reclamo de Apat como una demanda genérica sobre la legalidad.

El fallo del máximo organismo judicial de Río Negro subrayó que, para que una acción de inconstitucionalidad prospere, es imprescindible demostrar un agravio concreto y no meramente hipotético.

Además, el tribunal reiteró que no está facultado para emitir opiniones consultivas o abstractas sobre la validez constitucional de normas, ya que esto iría en contra del principio de división de poderes. En consecuencia, el STJ concluyó que Apat no logró configurar un caso judicial que permitiera un análisis de fondo y resolvió rechazar la demanda en esta etapa inicial del proceso.