Koopmann ve “apertura” de Nación para modificar la ley petrolera

El vicegobernador Marcos Koopmann se sumó al coro de voces críticas del Movimiento Popular Neuquino contra la ley de Promoción de las Inversiones Hidrocarburíferas, en particular sobre el artículo 90 del proyecto vinculado a la autoridad de aplicación de la norma. El presidente de la Legislatura se mostró optimista en lograr que Nación lo elimine de la redacción porque “avanza sobre la autonomía y los recursos de las provincias”.

“El gobierno nacional comenzó a mostrar una apertura, así lo manifestó el ministro (Eduardo) “Wado” De Pedro, y también el presidente de YPF, Pablo González, por lo tanto creo que vamos a avanzar en un diálogo para incluir los cambios que estamos pidiendo desde Neuquén”, dijo Koopmann.

El ministro del Interior estuvo en Neuquén la semana pasada para las actividades de apertura del Parlamento Patagónico y envió un mensaje de consenso hacia los locales bajo la premisa de desarrollar la región bajo un perfil hidrocarburífero. En la anterior edición, realizada en Río Gallegos, los diputados habían aprobado una declaración de apoyo a la ley que no fue votada por el MPN.

“La Nación y la provincia necesitan la ley para consolidar el impulso de Vaca Muerta. Tenemos una ventana de 20 a 30 años para extraer el gas y el petróleo, porque el mundo ya empezó la transición energética, entonces aprovechando los recursos del subsuelo, tenemos que trabajar para ampliar la matriz productiva de nuestra provincia”, señaló el vicegobernador.

Koopmann, quien le tocó hacer de anfitrión la semana pasada del Parlamento Patagónico, evaluó que el incremento de la producción de petróleo y gas que se está dando en la provincia “nos enfrenta a otro problema, que es el del transporte de los hidrocarburos, porque el país no ha construido los gasoductos que tenía que hacer, ni las obras de ampliación en el oleoducto a Bahía Blanca”. “En gas ya tenemos un importante cuello de botella y en petróleo nos sucede algo similar, por lo que los neuquinos no podemos seguir creciendo porque no tenemos capacidad de transporte”, planteó.

Koopmann pidió “mirar hacia Chile, donde se está llevando adelante una reconversión de la matriz energética para eliminiar el carbón como fuente energética” y también mirar el mercado del Pacífico, “que concentra los 2/3 de la población mundial”.

“Hoy hay un oleoducto a Chile que hay que ponerlo nuevamente en funcionamiento para abastecer al mercado del vecino país y desde el gobierno provincial estamos trabajando para que la nueva ley contemple medidas que permitan la libre exportación de hidrocarburos provenientes de yacimientos que no están conectados a las redes troncales de oleoductos y gasoductos, porque sino esa producción va a quedar enterrada allí, sin generar recursos ni empleos”, sostuvo.

Con respecto a los plazos para la sanción de la ley, Koopman dijo no estar “preocupado”, sino que analizó que, como prioridad, debe salir “bien”. “No me preocupan los plazos, más me preocupa si por apurarnos perdemos la autonomía de la provincia para tomar decisiones con respecto al manejo de los recursos del subsuelo, que son de todos los neuquinos”, afirmó.