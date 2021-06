La escuela de Aguada San Roque «no había sido entregada para el uso»

Ayer por la tarde, la explosión de un calefactor desató un incendio en la escuela albergue de Aguada San Roque. Perdieron la vida dos operarios y una docente se encuentra internada con pronóstico reservado. En el lugar no había niños, pero si habían concurrido en la mañana. La ministra de Educación, Cristina Storioni, señaló que se colaborará en la investigación de lo sucedido y detalló que un 20% de las escuelas de Neuquén tienen problemas de gas y están en obra. El secretario General de Gobierno y Servicios Públicos, Leonel Dacharry, puntualizó que la escuela aún no estaba habilitada.

Lo sucedido previo a la explosión mortal es materia de investigación y la justicia puso un manto de silencio sobre todos los participantes. Es así que la ministra de Educación, en diálogo con el programa Vos a Diario, de RN RADIO (89.3) se limitó a señalar que "lo que paso es parte de la investigación" y que desde el Consejo Provincial de Educación (CPE) ya se comenzó con la búsqueda de información y se garantizará toda la información que esté al alcance.

La responsable de educación detalló que las obras que se realizaban en el lugar eran parte de la "recuperación del edificio" y que según le habían informado ayer desde la subsecretaría de Obras Públicas "nos informaron que ya estaban finalizando los trabajos".

Además, Storioni señaló que será materia de investigación la razón por la que había gente en la escuela que aún estaba en obra y con tareas sobre artefactos de gas. A la mañana se había retomado la presencialidad de las clases y habían asistido a la escuela los estudiantes que viven cerca, el albergue aún no estaba habilitado.

"Es parte de la investigación porque se produjo la presencia de los matriculados en este momento y este día", indicó la ministra de Educación y subrayó "en los tratados laborales está claro que no tiene que haber docentes cuando se desarrollen obras".

También la ministra resaltó que "si existen responsabilidades civiles y penales" buscarán "que se establezcan". Y comunicó que trabajarán con las familias en el lugar para superar la conmoción.

El respecto, el secretario General de Gobierno y Servicios Públicos, Leonel Dacharry, también en diálogo con RN RADIO, puntualizó que como la obra no había terminado la escuela "no había sido entregada para el uso". Pero además señaló "no se que tipo de tareas estaba realizando esta gente".

La funcionaria informó que entre el 20 y el 22% de escuelas de la provincia tienen observaciones del Energas y están con trabajos sobre la red o los artefactos de gas. Y señaló que desde el CPE se va a "requerir formalmente toda la información que este a nuestro alcance".